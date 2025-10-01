Educació
El Consell Comarcal millora els menjadors de diverses escoles tarragonines
A l’Escola Torreforta s’han invertit uns 70.000 euros els últims 3 anys
El Consell Comarcal del Tarragonès està impulsant un pla d’actualització i millora dels menjadors escolars dels centres educatius del territori. Un d’aquests és l’Escola Torreforta de Tarragona, on durant els tres darrers estius s’han efectuat actuacions per a la transformació d’aquest espai. Enguany, el centre ha guanyat una zona exterior, adequada perquè durant els mesos de bon temps els alumnes puguin fer-la servir com a menjador.
L’any passat es va treballar en la il·luminació, insonorització i climatització de l’espai i, fa dos estius, en la renovació de la cuina. En total, s’hi han invertit uns 70.000 euros en tres anys, que beneficien prop de 300 alumnes que fan ús diari d’aquestes instal·lacions.
«És un nou espai polivalent que aprofitem molt, quan el clima ens ho permet. Podem fer activitats com el Bibliopati, o fins i tot classe a l’aire lliure», va assenyalar ahir la directora de l’Escola Torreforta, Mari Morales, durant una visita al centre.
Durant l’estiu també s’han fet actuacions en altres menjadors escolars de la ciutat. A l’Escola Sant Salvador s’han invertit 10.330 euros en la climatització de l’espai i la instal·lació de cortines, mentre que a l’Escola Els Angels s’hi han destinat 11.126 euros per aquestes mateixes millores. El Consell Comarcal vol estendre aquestes actuacions progressivament a tots els centres educatius de la comarca on calgui dignificar aquest espai.
Les reformes es financen amb recursos propis de l’ens supramunicipal, que reinverteix cada any un 5% de la gestió dels menjadors. Tot i que, tècnicament, aquestes inversions corresponen a la Generalitat, l’ens ha trobat la «fórmula legal» per actuar en aquest àmbit.
«Les famílies no volen saber qui té la competència, el que volen és que el servei funcioni i que els seus fills i filles tinguin les millors condicions», va assegurar Jordi Collado, president de la Comissió Informativa d’Ensenyament del Consell Comarcal del Tarragonès.
La climatització dels espais, va apuntar, és una de les prioritats de l’ens supramunicipal. «És evident que en aquest territori l’estiu s’ha ampliat, ja és una qüestió que va des del març a l’octubre. Per tant, l’adequació dels centres escolars en aquest sentit és clau, i estem intentant impulsar-la a tots els menjadors que gestionem», va afirmar.