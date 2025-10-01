Política
En Comú Podem mostra el seu escepticisme sobre la tornada de la Disfressa d’Or a la Tarraco Arena
La formació també ha traslladat la inquietud pel futur de les naus municipals on es guarden les carrosses, ja que amb el nou contracte tindran menys espai
El Grup Municipal En Comú Podem Tarragona ha manifestat públicament la seva preocupació després de la Comissió Assessora de Carnaval celebrada ahir a l’Ajuntament, on es va parlar sobre la Disfressa d'Or. En la trobada es van abordar diverses qüestions relatives a l’organització d’una de les festes més rellevants i participatives de la ciutat, i des del grup progressista van traslladar escepticisme i dubtes davant la gestió plantejada pel govern municipal.
El punt que més inquietud ha generat és la decisió de tornar a celebrar la Disfressa d’Or —el concurs més important del Carnaval de Tarragona— a la Tarraco Arena. Cal recordar que l’any passat els gestors d’aquest recinte van comunicar, amb molt poca antelació, que no es podia celebrar allà per haver prioritzat un contracte privat de major envergadura econòmica. Aquesta decisió va deixar en una situació molt complicada l’Ajuntament, que es va veure obligat a traslladar l’esdeveniment al Palau Firal. Malgrat l’esforç i la col·laboració de les comparses, el resultat va ser clarament més modest.
A més, han manifestat la seva preocupació perquè no s’expliqués cap alternativa per a l’edició de 2026. Les comparses havien estat informades per part de Alcaldia que s’estudiava l’opció del Palau d’Esports Catalunya de l’Anella Mediterrània, però sorprenentment aquest pla no es va detallar. El govern municipal es va limitar a anunciar que el 2026 es tornaria a la Tarraco Arena. Davant aquesta manca de garanties, En Comú Podem ha exigit a l’Ajuntament que disposi d’un pla B per evitar que es repeteixi la situació viscuda l’any passat.
Tanmateix, s’ha traslladat la inquietud pel futur de les naus municipals on es guarden les carrosses. A causa del nou contracte de neteja, les comparses disposaran d’un espai molt més reduït: de les 53 carrosses actuals, només se’n podrien emmagatzemar unes 30 com a màxim, amb tot just un mes de marge per fer el trasllat. Aquest escenari amenaça de generar greus problemes organitzatius i logístics per a les comparses.
Per tot això, En Comú Podem ha reclamat a l’Ajuntament solucions urgents, una planificació realista i un diàleg constant amb les comparses.