Comencen les obres de construcció del dipòsit Anti-DSU de la Móra
Els treballs tindran una durada de 4 mesos
Aquest dimecres comencen les obres de construcció d'un tanc o dipòsit anti-DSU (anti-Desbordaments dels Sistemes Unitaris) al barri de La Móra. Aquest dipòsit podrà emmagatzemar un màxim de 1.000 m3 d’aigua, per tal de regular i tractar els desbordaments. Aquesta infraestructura permetrà laminar i regular els cabals generats en els episodis de pluja, disminuint el seu abocament al canal de La Móra i, fins i tot, fent un cert grau de depuració sobre els volums que finalment s’abocaran al medi. Les obres tindran una durada de 4 mesos.
L'alcalde de Tarragona Rubén Viñuales ha destacat la importància d’aquesta obra ja que «aquest projecte ens permetrà millorar les infraestructures necessàries a la Móra i minimitzar al màxim la possibilitat de sobreeiximents del canal. Des del govern municipal refermem el compromís amb la ciutadania de la Móra per tal que el barri sigui més resilient a les tempestes fortes, com la que vam patir el novembre passat en aquesta zona de la ciutat».