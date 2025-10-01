Cultura
Art exploratiu a l’altra banda del Francolí
‘Jornal’ és un projecte pel qual vuit artistes oferiran una mostra d’art contemporani visual i sonor repartida en un itinerari en l’entorn agrari i natural dels últims horts a tocar del Francolí
Aquest dimarts es va presentar a Tarragona la primera edició de Jornal. Land Art als marges de Tarragona. Es tracta d’un projecte d’intervencions efímeres, caminades contemplatives i land-art (és a dir, la creació d’obres d’art en la natura, amb elements naturals), en els espais de frontera entre els espais naturals i els urbans.
Aquesta primera edició, que anirà a cura de Jordi Llort-Figuerola, es farà aquest pròxim dissabte 4 d’octubre, i explorarà l’Horta de Tarragona, centrant-se en l’entorn agrari i ambiental dels últims horts a tocar del Francolí, a la zona coneguda com l’Horta Gran i el Rec Major.
La proposta consisteix en una ruta circular a peu, d’uns 4 quilòmetres, durant la qual els participants aniran trobant-se diferents mostres d’art contemporani visual i sonor.
Concretament, aquesta primera edició compta amb la participació d’Àlvar Calvet a la passera de Santa Tecla; l’art sonor d’Arnau Casanoves sobre el pont de l’A-27 a l’Horta Gran; la ceràmica sonora de Vicent Matamoros a la Fibla Fonda de la mina d’aigua de la Protectora; el tàndem format pel doctor en art sonor Jep Cerdà i el txalaparter Josep Sancho Masip sota el pont de l’A-7; el happening animalista de Marta Baceiredo al Mas del Boter; una acció performativa amb instal·lació del duet Mónica Galera i Enric Llevat al Mas del Pi; i el tancament amb Àlvar Calvet al Mas Peret d’en Gai.
A més, també hi participaran el geògraf Rafael López-Monné i Quim Ricomà, Vicepresident de la Comunitat de regants de l’Horta Gran, que acompanyaran els participants en el seu recorregut.
Hi haurà dos punts de sortida. Un, a les 9 h, des del pàrquing de l’Horta gran per als que hi vagin en cotxe i un altre a les 8.30 h des de la plaça Imperial Tàrraco. Allà, representants de l’entitat GATA s’encarregaran de fer l’acompanyament caminant fins a l’Horta Gran. Tot plegat és gratuït.
Jornal és una iniciativa de l’Associació Cultural Colla Pajaritu en col·laboració amb Mèdol. Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, i compta amb la col·laboració de diverses entitats locals. La jornada acabarà amb una paella popular al Mas de l’Albert Vives, per a la qual cal inscripció prèvia.