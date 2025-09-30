Societat
Tarragona acollirà una jornada sobre el paper clau del son en la prevenció de l'Alzheimer
L'acte, que tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos el 9 d'octubre, l'organitza la Fundació Rosa Maria Vivar
El Pati de Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona ha acollit aquest dimarts la presentació de la jornada El teu cervell, el teu futur. El factor clau del son, un acte que tindrà lloc el dijous 9 d’octubre a les 19 h a l’Auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. La jornada, organitzada per la Fundació Rosa Maria Vivar amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, té com a objectiu apropar a la ciutadania els principals factors de prevenció de l’Alzheimer avalats per la comunitat científica, amb especial èmfasi en la importància del son per mantenir una bona salut cognitiva al llarg de la vida.
L’acte comptarà amb un programa de conferències divulgatives impartides per especialistes i científics de referència internacional, que compartiran amb el públic els coneixements més recents sobre la prevenció de l’Alzheimer i les solucions farmacològiques actuals i perspectives de futur en el tractament de la malaltia. Entre els ponents destaca el doctor Eduard Estivill, neurofisiòleg i especialista europeu en medicina del son, conegut per la seva trajectòria en la investigació dels trastorns del son i per dirigir les Clíniques Son Estivill.
En la jornada també participarà la doctora Raquel Sánchez-Valle, directora mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona, cap del grup de recerca de l’IDIBAPS sobre la malaltia d’Alzheimer i altres trastorns cognitius, i actual directora del projecte polAris de la Fundació Rosa Maria Vivar. Completarà el cartell el doctor Jorge Sepulcre, neuròleg, director del laboratori de connectòmica cerebral, investigador, professor a la Universitat de Yale i patró de la mateixa Fundació.
Les inscripcions per assistir a la jornada són gratuïtes i ja estan obertes a través del web de la Fundació en aquest enllaç. Les places són limitades en funció de l'aforament de l'auditori.
L’Alzheimer és un dels principals desafiaments de salut pública actuals. A partir dels 65 anys, una de cada deu persones pateix Alzheimer, una xifra que augmenta fins a una de cada tres persones a partir dels 85 anys. A més, dos de cada tres casos són dones. Així, la prevenció és clau per reduir el risc de desenvolupar la malaltia i per millorar el benestar i la salut cognitiva des de la infantesa i al llarg de tota la vida.