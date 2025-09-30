Recerca
Set projectes de la URV reben finançament en la convocatòria Aurora de recerca col·laborativa
Les iniciatives beneficiàries aborden reptes científics i socials des d’una perspectiva col·laborativa i internacional
La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha estat una de les universitats amb major participació en la convocatòria Aurora Incentive Research Collaboration 2025, una iniciativa impulsada per l’aliança europea Aurora per promoure la recerca col·laborativa, interdisciplinària i orientada als Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS. En aquesta segona edició, que ha rebut 51 sol·licituds, la URV ha aconseguit finançament per a set projectes, repartits en les tres línies d’acció de la convocatòria: KA1 (projectes col·laboratius), KA2 (escoles temàtiques) i KA3 (estades breus de recerca per a investigadors novells). Aquestes iniciatives aborden reptes científics i socials des d’una perspectiva col·laborativa i internacional.
Els projectes de la URV seleccionats rebran una aportació global de 56.334 euros, sumant finançament europeu i recursos propis. Destaquen dos projectes de recerca KA1 coordinats per la URV: BLOOM-DIGEST, sobre salut intestinal i liderat per la investigadora Anna Ardévol, i EUROPARKS, sobre el paper dels parcs temàtics europeus en el desenvolupament territorial, liderat per Salvador Anton Clavé.
En l’àmbit formatiu, l’escola temàtica FASSV-JUSTICE, liderada per Víctor Merino, se centrarà a crear un espai de formació i debat sobre la violència estructural i sistemàtica envers col·lectius especialment vulnerables, amb participació d’estudiants de diverses universitats europees.
En la modalitat d’estades curtes de recerca (KA3) es finançarà la mobilitat d’investigadors novells que treballaran en àmbits com la computació sostenible, les migracions juvenils, la recerca biomèdica o la gestió de recursos humans en l’era digital. La URV participa tant com a universitat d’origen com d’acollida, col·laborant amb institucions com ara la Universität Innsbruck (Àustria), la Palacký University Olomouc (República Txeca), la Copenhagen Business School (Dinamarca) i la Universitat Federico II de Nàpols (Itàlia).
Aquest conjunt de projectes representa un augment significatiu respecte la primera edició de la convocatòria, on només van resultar seleccionats dos projectes amb participació de la URV, i consolida el compromís creixent de la Universitat amb la recerca europea d’alt impacte, reforçant la capacitat per establir comunitats científiques europees dins del marc Aurora i afavorint-ne la participació en convocatòries de projectes europeus de recerca conjunts.