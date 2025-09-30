Cultura
La Sala Trono programarà comèdia, drama, música, dansa i teatre documental en la temporada de tardor
David Verdaguer, 'El noi de la mare' o el retorn de 'You Say Tomato', entre les propostes
Una quinzena de muntatges integraran la temporada de tardor de la Sala Trono de Tarragona. Els espectacles abraçaran comèdia, drama, música, dansa i teatre documental, tant d'artistes locals com nacionals de companyies consolidades i emergents. David Verdaguer inaugurarà el cicle amb 'Dos Señoros' el 3 i 4 d'octubre en un xou cabareter, mentre que Xavi Castillo oferirà 'Veriueu-ho Especial El Ventorro' on disseccionarà en clau humorística l'actualitat valenciana. A nivell experimental es podrà veure 'El noi de la mare', 'La mare, el dimoni i jo' o 'You Say Tomato'. Dins del projecte Estrena't al Territori que la Sala Trono impulsa amb altres espais del país, es representarà 'La nit del peix kiwi' i 'Outsider', ja a finals de gener.