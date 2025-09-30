Societat
Poblet anuncia que no es presentarà a la reelecció com a president del Consell Social de la URV
Finalitzarà el seu mandat el desembre del 2026
Josep Poblet va ser nomenat com a president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) el desembre de 2022. El seu mandat finalitzarà a finals del 2026, quatre anys després, i l’exalcalde de Vila-seca ho té clar: no es presentarà a la reelecció. Així ho va anunciar ahir, en el seu discurs en l’acte commemoratiu del 30è aniversari de l’òrgan que encapçala, durant el qual va explicar que renunciava a continuar ostentant el seu càrrec un cop acabi aquesta legislatura. En aquest sentit, assegurava que les «raons» per prendre aquesta decisió estan dictades pel «cor».
Poblet, professor Ad Honorem de la URV del 2019 al 2022, va prendre possessió el 16 de gener del 2023, rellevant el llavors president en funcions, Joan Enric Carreres, qui va assumir el càrrec després de la defunció de Joan Pedrerol el 2021. Segons la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, «el president o presidenta del Consell Social és nomenat o separat per acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d’universitats, d’entre els membres representatius de la societat catalana». A més, s’especifica que el mandat és de 4 anys i «és renovable per un únic període de la mateixa durada». L’expresident de la Diputació de Tarragona, però, ha decidit que la seva etapa finalitzi el 2026.