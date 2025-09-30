Equipaments
Un nou robatori de cablejat deixa les pistes d’atletisme de l’Anella Mediterrània a les fosques
L’Ajuntament afirma que les obres per a la reposició ja han estat adjudicades
Les pistes d’atletisme de l’Anella Mediterrània es troben actualment a les fosques. I és que el cablejat elèctric de l’equipament ha tornat a ser víctima d’un robatori. Segons fonts municipals, aquest va tenir lloc a principis de setembre i es tractaria, a més, d’una de les peces principals del sistema. Com a conseqüència, cap de les quatre torres de les instal·lacions es troba operativa. La problemàtica, expliquen des del consistori, es resoldrà «en poc temps», ja que les obres per a la reposició del cablejat sostret han estat adjudicades i es realitzaran pròximament. Així i tot, encara es desconeix la data exacta en la qual l’enllumenat tornarà a funcionar amb normalitat. El cost d’aquesta reparació, indiquen, és d’uns 15.500 euros.
Els fets han sigut denunciats, i segons afirmen des de la Guàrdia Urbana de Tarragona, estan sent investigats. A més, expliquen fonts policials, els agents realitzen «rondes de patrullatge de manera aleatòria, tant en horari diürn com nocturn». El cos, asseguren, està en «contacte permanent amb el Patronat Municipal d’Esports». Són tres els clubs que fan ús d’aquestes instal·lacions i que, per tant, s’han vist afectats pel nou robatori. Aquests són el Club Atletisme de Tarragona, el Gimnàstic de Tarragona i el Club Atletisme Natàlia Rodríguez.
Segon robatori d’enguany
Es tracta del segon robatori de cablejat elèctric que pateix l’Estadi Natàlia Rodríguez durant aquest 2025. El primer va tenir lloc el passat mes de març, quan uns lladres haurien tret la soldadura de les tapes de les arquetes i haurien retirat la terra per emportar-se el cablejat de tres de les torres d’il·luminació. Llavors, des dels serveis tècnics municipals es va elaborar un projecte per tal de poder obrir la licitació per la reposició del cablejat.
El pressupost base d’aquesta licitació inicial és de 81.871 euros, a càrrec de l’assegurança del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, amb un termini d’execució de dos mesos. Són tres les empreses que s’han presentat com a candidates per executar aquestes obres. La que ha rebut més puntuació és Bosir SA, procedent de Tarragona i amb una oferta econòmica de 35.554,30 euros. Les altres candidates són Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U., de Cornellà de Llobregat, i Muntatges Lleida, S.A.
Les pistes d’atletisme no són les úniques instal·lacions esportives de l’Anella Mediterrània víctimes de robatoris de cablejat. L’any passat, per exemple, van tenir lloc fets similars al camp de Rugby de l’equipament, on es va requerir reposar el material robat dels bàculs d’il·luminació per un import de 1.058 euros. A més, a principis d’aquest mateix setembre, la Guàrdia Urbana de Tarragona va recuperar 608 metres de cablejat sostret. Aquest va ser descobert quan una patrulla va aturar un vehicle a l’antiga N-340, abans d’arribar al barri d’Icomar. Allà, els agents van identificar els dos ocupants, que acumulaven diversos antecedents policials, i van escorcollar el vehicle, localitzant diferents cables i un grup soldador portàtil.