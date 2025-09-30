Economia
L’APT i el China Construction Bank s'uneixen per atreure inversions i nous tràfics a Tarragona
Aquest acord té com a objectiu posicionar Port Tarragona com un node logístic preferent per a les cadenes de subministrament eurasiàtiques
L’Autoritat Portuària de Tarragona i el China Construction Bank han signat un protocol d’entesa en matèria de cooperació estratègica per a la promoció internacional i el desenvolupament del Port de Tarragona. Amb aquest acord, les dues entitats treballaran conjuntament per atreure noves inversions a l’entorn portuari tarragoní i incrementar els tràfics portuaris, tant marítims com ferroviaris, amb origen o destinació a la Xina i altres països de la regió Àsia-Pacífic.
La formalització de la col·laboració amb el China Construction Bank marca una important fita en la política d’internacionalització de Port Tarragona, que li permetrà posicionar-se com un node logístic preferent a la Mediterrània Occidental per a les cadenes de subministrament eurasiàtiques.
Així mateix, l’acord implica que les dues organitzacions són, a partir d’ara, sòcies estratègiques rellevants, compromeses a cooperar, aprofitant els seus clients, recursos financers i infraestructures empresarials, per a generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic i logístic. Un node logístic eurasiàtic.
Els grans projectes estratègics que està desenvolupant l’APT jugaran un paper clau en la consecució d’aquest objectiu. Aquest és el cas de la PortTarragona Terminal Guadalajara – Marchamalo, que estarà connectada amb els molls tarragonins mitjançant ferrocarril en un temps altament competitiu de sis hores i que permetrà ampliar el hinterland de Port Tarragona fins al centre peninsular.