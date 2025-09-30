Economia
Inauguren una terminal logística a Osca que estarà connectada ferroviàriament amb els ports de Barcelona i Tarragona
Els promotors calculen que la infraestructura evitarà cada any la circulació de 25.000 camions
Aquest dilluns s'ha inaugurat la terminal logística LiteraTIM a Tamarit de Llitera, a Osca (Aragó). Les instal·lacions estan connectades ferroviàriament amb els ports de Barcelona i el de Tarragona. De fet, la terminal ha estat promoguda per la societat Terminal Intermodal Monzón, formada pel grup SAMCA, els dos ports i Renfe. LiteraTIM farà d'unió entre el transport ferroviari i el de carretera amb un total de 18.000 metres quadrats de superfície. Té una capacitat operativa màxima de set trens diaris i disposa d'una capacitat d'emmagatzematge de 600 UTIS, 84 dels quals són per a contenidors frigorífics, fixant-se en la indústria agroalimentària.
Els impulsors remarquen que aquesta infraestructura contribuirà a la descarbonització del transport i evitarà cada any la circulació de 25.000 camions.