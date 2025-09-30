Seguretat
La Guàrdia Urbana de Tarragona posa en marxa la seva nova unitat per a les zones conflictives
La Unitat Policial de Reforç i Proximitat, que estarà activa els 365 dies de l'any, està formada per dotze agents i dos caporals que portaran pistoles Taser
La nova Unitat Policial de Reforç i Proximitat (UPRP) de la Guàrdia Urbana de Tarragona ja està en marxa. Formada per dotze agents i dos caporals, estarà activa els 365 dies de l’any, des de les sis de la tarda fins a les dues de la matinada i fins a les sis els caps de setmana. L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ha presentat avui una brigada «molt esperada per aquest govern, els comandaments de la policia local i, sobretot, la ciutadania».
El batlle ha aclarit que «no és una unitat d’ordre públic, com els antiavalots, sinó de seguretat ciutadana». «Serà flexible i versàtil, capaç de reforçar dispositius existents i proporcionar una resposta especialitzada també en situacions complexes», ha assenyalat Viñuales, qui ha assegurat que la presència d’aquests escamots al carrer «servirà per prevenir que es cometin delictes». «Tindrà un efecte dissuasiu absolut», ha remarcat.
Algunes de les seves funcions són garantir la seguretat en esdeveniments de gran afluència de gent, així com actuar en zones o barris amb problemàtiques específiques. Per exemple, l’estació de busos de la plaça Imperial Tàrraco o l’estació de trens. A més, la URPR col·laborarà amb altres cossos policials per mantenir la convivència i el benestar ciutadà. Un dels principals objectius, ha apuntat l’alcalde, és millorar «la percepció de seguretat» entre la població.
Diferència amb els antiavalots
L’intendent de la Guàrdia Urbana, Manuel Vázquez ha assenyalat que, a diferència dels antiavalots, que són grups «de reacció per a algun tipus d’esdeveniment multitudinari o alteracions de l’ordre públic», la nova brigada tarragonina serà més «proactiva i per a prevenir que es cometin fets delictius o infraccions administratives». «És una aposta molt important», ha expressat el cap de la policia local, qui ha recordat que «mai hem tingut una unitat tan professional i formada com aquesta».
La UPRP treballarà en dos torns —tarda i nit— amb sis agents i un caporal cadascun. Viñuales ha explicat que, a més, hi haurà quatre agents i dos caporals suplents. Tot i que la majoria dels efectius són homes, també compten amb dues dones a la brigada. En aquest sentit, el batlle ha assegurat que «s’ha fet un procés de selecció molt exhaustiu per trobar els millors perfils» amb proves físiques, teòriques, psicotècniques i entrevista personal.
Durant les darreres setmanes, els agents escollits han rebut formació per part de la Unitat de Reforç per a Emergències i Proximitat (UREP) de la Guàrdia Urbana de Barcelona i també en rebran de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i l’ARRO dels Mossos d’Esquadra.
Uniforme propi
La URPR estarà uniformada amb una granota de color fosc, boina, armilla antibales, calçat tàctic i accessoris com guants antitall o cinturons tàctics. En el cas dels caporals, portaran també pistoles Taser i càmeres personals. «És una eina intermediària entre la defensa personal i les armes de foc, cosa que no teníem fins a l’actualitat a la nostra policia», ha indicat Viñuales. D’altra banda, els agents comptaran amb una furgoneta operativa pròpia, que serà la seva base mòbil, que arribarà en els pròxims dies. Tanmateix, disposaran d’un vehicle policial tot terreny per donar suport a operatius específics.
Tot i que no serà fins demà que la nova unitat s’estrenarà formalment, aquesta ja va començar a treballar durant les festes de Santa Tecla, encara sense l’uniforme oficial. En aquest sentit, l’alcalde ha destacat que «ja han demostrat el seu valor i la seva eficiència». Des del 17 al 23 de setembre, la UPRP va fer fins a 312 denúncies: 158 per incivisme, 88 per estupefaents i 19 per armes, entre altres. A més, van identificar 415 persones i en van detenir quatre.