Societat
La fira de la criança més gran arriba a Tarragona
El Palau Firal acollirà el 4 i 5 d’octubre la fira més gran dedicada a l’embaràs, el part i la criança a Catalunya.
El Palau Firal de Tarragona acollirà els dies 4 i 5 d’octubre la fira més gran dedicada a l’embaràs, el part i la criança celebrat a Catalunya: ExpoNadó. En un moment en què la natalitat continua a la baixa a la demarcació, aquest esdeveniment es presenta com un espai de trobada, formació i suport per a mares, pares i professionals que busquen viure la maternitat i la paternitat amb més confiança i recursos
ExpoNadó reunirà més de cinquanta expositors i marques de prestigi com Zapato Feroz, Smileat, Palacio del Bebé, Kids&Us o Mercedes-Benz i al mateix temps oferirà una agenda de xerrades i tallers gratuïts amb figures reconegudes com el pediatra Carlos González i l’expert en criança respectuosa Armando Bastida, així com professionals en lactància, postpart i educació infantil, que compartiran experiències i coneixements amb les famílies assistents
La fira no es limita a l’àmbit comercial i formatiu sinó que també proposa espais i activitats per a tota la família ja que al llarg del recinte s’hi podran trobar zones de joc i inflables perquè els més petits gaudeixin, un espai de joc lliure anomenat Ferozland inspirat en la metodologia Pikler, un espai de lactància i criança amb assessorament gratuït per a mares i pares i espectacles infantils i animació amb personatges tan populars com Bluey, Mickey i Minnie
Les entrades anticipades es poden adquirir a través de la web www.exponado.com amb un preu reduït de sis euros. L'accés és gratuït per a menors de quinze anys i per a persones majors de seixanta-cinc, i els horaris de la fira seran dissabte de deu del matí a vuit del vespre i diumenge de deu del matí a sis de la tarda.