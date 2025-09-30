Política
Crònica política: Comença la partida d’escacs pels nous comptes de Tarragona
El govern municipal (PSC) mantindrà aquests dies les primeres reunions amb l’oposició per a l’aprovació dels pressupostos de l’any vinent
A Tarragona, fins que no acaben les festes de Santa Tecla, no comença, de veritat, el curs polític. I el govern municipal ho fa afrontant un dels grans reptes de cada any: l’aprovació dels pressupostos municipals del 2026. De fet, l’executiu socialista ja ha anat per feina i, durant les pròximes dues setmanes, farà una primera ronda de contactes amb l’oposició per trobar els suports necessaris per poder tirar-los endavant.
Avui mateix, la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, té previst reunir-se amb el grup de Junts. Això sí, la formació sobiranista no vol negociar els comptes de l’any vinent, sense haver comprovat abans que s’han complert tots els pactes assolits amb el govern per a aquest 2025. «Continuem amb la fiscalització dels acords de l’últim pressupost», explica el portaveu juntaire, Jordi Sendra, qui assegura que «ens reunirem exclusivament per tractar aquest tema».
Aquesta setmana, l’executiu també es reunirà amb En Comú Podem, que també vol «revisar l’execució dels acords del 2025, i en funció d’això, decidir si té sentit seure a negociar». Així de clar es mostra el portaveu del grup, Jordi Collado, qui remarca que «els pressupostos són l’eina més important d’un govern i demostren si l’executiu de Viñuales entén la minoria com una oportunitat per consensuar les seves polítiques o com una càrrega que li costa assumir i arrossega els peus».
Tant JxCat com ECP van ser els únics partits que van donar el seu «sí» als comptes presentats pel PSC per al 2025. Tot fa pensar que ambdues formacions tornaran a ser les opcions preferents dels socialistes, però amb aquesta suma ja no arriben als 14 vots necessaris per a l’aprovació. Cal recordar que, ara, els juntaires compten amb només dos consellers, després de la sortida d’Elvira Vidal. Per tant, el govern manté la porta oberta a altres alternatives.
De fet, la setmana vinent, ja hi ha programades les reunions amb el Partit Popular i Esquerra. Dilluns, serà el torn del PP, que en les negociacions dels últims dos exercicis no va arribar a cap acord amb el PSC. «Presentem propostes constructives per millorar la vida dels tarragonins i el govern les ha rebutjat els darrers anys», lamenta la portaveu del grup, Maria Mercè Martorell, qui afirma que «tenen altres prioritats, com comptar amb una majoria minoritària per poder governar sense un projecte de ciutat».
L’endemà, es produirà la trobada amb ERC, que per al 2024 va assolir un pacte de pressupostos amb els socialistes, però per als comptes del 2025 es va tornar a truncar la relació entre l’executiu i el principal partit de l’oposició. «Esquerra sempre està disposada a parlar i arribar a acords pel bé de Tarragona, però la manca de paraula i competència de Viñuales torpedina qualsevol entesa», indica el portaveu adjunt, Xavi Puig. «Dos anys després, no han acomplert res del que es van comprometre a fer», diu l’edil.
Sembla que aquestes dues vies seran complicades, però l’executiu no dubtarà a intentar-ho. Amb aquest escenari, on Vox tornarà a tenir un rol testimonial, tot apunta que els no adscrits —Javier Gómez i Jaime Duque (exVox), i Elvira Vidal (exJunts)— poden jugar un paper clau. La partida d’escacs ja ha començat i el govern confia que, per tercer cop consecutiu, Tarragona torni a tenir pressupostos abans d’acabar l’any.