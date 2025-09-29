Societat
Tarragona dirà “No al genocidi” amb una concentració a la Plaça Imperial Tàrraco
Tarragona acollirà una manifestació en solidaritat amb Palestina el 4 d’octubre
La Comunitat Palestina Àrab Unida de Tarragona i la Plataforma Unitària del Camp de Tarragona, Solidaritat amb Palestina, han convocat una manifestació a la Plaça Imperial Tàrraco el proper dissabte 4 d’octubre a les 18.30 hores.
Segons els organitzadors, l’acte forma part d’una mobilització global que es celebra en desenes de ciutats per denunciar la situació a Gaza i reclamar l’aturada de la violència. La convocatòria destaca la necessitat d’obrir corredors humanitaris per garantir l’arribada d’aliments i medicaments a la població afectada.
Els promotors de la manifestació assenyalen que la destrucció material, els desplaçaments forçosos i la manca de recursos bàsics a Gaza són evidents, i insisteixen en la importància de la mobilització ciutadana per denunciar la situació i pressionar perquè es garanteixi ajuda humanitària.
La concentració a Tarragona s’emmarca dins d’un context internacional en què diversos col·lectius reclamen un alt al foc i suport a la població civil palestina, així com un compromís de la comunitat internacional per protegir els drets humans.