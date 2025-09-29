Cultura
El REC arriba a la seva 25a edició: Un quart de segle de cinema emergent a Tarragona
Del 3 al 8 de desembre el REC reafirma el seu compromís convertint Tarragona en un punt de trobada imprescindible per descobrir els noms que marcaran el futur del setè art.
El Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, ja té dates confirmades per a la seva pròxima edició: del 3 al 8 de desembre de 2025 la ciutat tornarà a acollir el millor del cinema emergent nacional i internacional.
Enguany, el festival viurà una edició molt especial amb motiu del seu 25è aniversari. En aquest quart de segle, el REC s’ha consolidat com un referent pel talent emergent, oferint una plataforma privilegiada per a les òperes primes de cineastes que avui ja són noms de pes dins la indústria cinematogràfica. Produccions com 10.000 km (Carlos Marqués-Marcet, 2014), Estiu 1993 (Carla Simón, 2017), Suro (Mikel Gurrea, 2022), 20.000 espècies d’abelles (Estibaliz Urresola, 2023) o Creatura (Elena Martín, 2023) van passar pel festival abans de convertir-se en títols de referència.
En les pròximes setmanes, el REC donarà a conèixer la programació d’aquesta edició d’aniversari, que mantindrà l’essència del festival amb propostes com les Sessions Vermut, Pantalla Tarraco, Talent Local o el RECXics, entre d’altres.
Aquest quart de segle consolida el REC com a motor cultural de Tarragona, una cita indispensable que uneix públic, creadors i indústria en la descoberta de les noves veus del cinema.