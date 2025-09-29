Via Pública
Finalitzen els treballs de renovació de l'enllumenat a la Via Augusta de Tarragona
En breu s’iniciarà la renovació de les llums de l’Espigó de la Punta del Miracle, el Passeig Marítim Rafel de Casanoves i la zona dels Cossis
L’Ajuntament de Tarragona ha donat per finalitzat el canvi de les llumeneres a la Via Augusta, Parc/Mirador de la Via Augusta, a la Rotonda Savinosa (N-340) i al carrer d’Ernest Lluch per tecnologia LED.
L’enllumenat substituït està integrat per un total de 564 llumeneres majoritàriament de vapor de mercuri instal·lades en 375 suports. La solució adoptada de pas a tecnologia LED representa una reducció del consum energètic de 300.414,40 kWh, una reducció d’emissions de CO2 de 105.150,29 KgCO2; i un estalvi anual de 49.074,73 EUR.
Els treballs de substitució de llumeneres han tingut un cost de 324.928,65 EUR IVA inclòs, el 80% del qual subvencionat amb el suport de la Diputació de Tarragona mitjançant una subvenció nominativa atorgada al 2024.
En aquest sentit, el conseller d’Espai Públic i Eficiència Energètica de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha assenyalat que Tarragona està duent a terme «el projecte de renovació de l’enllumenat públic més ambiciós de la seva història per aconseguir una ciutat més amable, segura i energèticament eficient».
Actuacions durant el 2025
Durant l’any 2025, s’ha realitzat la renovació de l’enllumenat del Parc de la Ciutat estrenada el passat mes de juliol. Es tracta d’un projecte que ha incrementat en 60 els punts de llum (dels 75 actuals a 135) i que ha renova la totalitat de les llumeneres existents substituint-les per d’altres amb tecnologia led. Les obres han tingut un cost de 248.535,15 EUR (iva inclòs), dels quals 156.248,04 EUR han estat subvencionats per de la Diputació de Tarragona a través del PAM 2020-2023.
A banda, l’Ajuntament ha executat també la millora de l’enllumenat de la plaça Alcalde Lloret; del passeig Torroja; del passeig Rafel de Casanova i la platja de l’Arrabassada; les columnes de gran alçada del carrer Vidal i Barraquer, les rotondes de l’avinguda Andorra i de las Països Catalans; i altres ubicacions de la ciutat com el carrer Nou de Santa Tecla, carrer Cervantes, carrer de Sant Miquel, carrer de Tortosa, carrer de Rebolledo, la rampa del pont peatonal de la N-240, el carrer Smith, carrer José Mª Malató i, finalment, la rotonda de la Móra-Tamarit.
A més, està a punt d’executar la renovació d’enllumenat a tecnologia led de diverses zones de Sant Pere i Sant Pau; dels vials principals de Sant Salvador; dels vials adjacents al cementiri; de la rotonda Europa; de la plaça Imperial Tàrraco; i del parc del Riu Francolí.
Finalment, també en breu s’iniciarà la renovació de l’enllumenat de l’Espigó de la Punta del Miracle, el Passeig Marítim Rafel de Casanoves i la zona dels Cossis a partir de Fons Next Generation.
En total, l’Ajuntament de Tarragona preveu fer una inversió durant aquest 2025 per valor de 2'25 MEUR en millora de la il·luminació.