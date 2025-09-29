Societat
El festival NOW FEST reuneix més de 2.500 persones al Refugi 1 del Moll de Costa
La programació continua a l’octubre amb activitats a Casa Canals, l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació i un gran 'mapping' a l’Amfiteatre
El festival NOW FEST d’El Jardí Digital ha tancat la seva segona edició amb èxit de públic. Més de 2.500 persones han passat pel Refugi 1 del Moll de Costa de Port Tarragona els dies 26 i 27 de setembre atrets per un programa que ha explorat les últimes tendències de l’art digital sense deixar de banda la reflexió humanista. El canvi d’ubicació en aquesta edició juntament amb un programa més extens, profund i amb figures de renom internacional han estat claus de la bona acollida que ha tingut el NOW FEST.
La celebració del festival, que ha marcat l’estrena de la programació cultural de tardor del Moll de Costa, ha confirmat el rol de Rambla de la Cultura d’aquest emblemàtic espai a tocar del mar. La gran disponibilitat d’espai del Refugi 1 ha permès que el festival hagi pogut oferir una àmplia programació, amb una trentena d’activitats que han inclòs performances d’art digital, xerrades amb filòsofs i experts en tecnologia, concerts i sessions DJs, experiències immersives, entre altres.
La directora del festival, Daviana Muñoz, fa una valoració molt positiva de la resposta que han tingut per part del públic. «No només hem estat capaços de portar referents a escala nacional i internacional del món de la cultura, la tecnologia i el pensament, sinó que hem atret a un gran nombre de públic, amb perfils i edats diversos, però amb un punt en comú, les ganes d’aprendre i descobrir què és l’art digital».
Per la seva part, el president de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha assegurat que «el NOW FEST ens situa a l’avantguarda artística i fa del Port una porta d’idees i pensament». «El programa d’aquesta segona edició ens ha permès reflexionar sobre la condició humana i ens ha presentat un humanisme digital que ens convida a construir un món millor», ha apuntat el president. Així mateix, Castellà ha constatat que «esdeveniments com aquest refermen el Moll de Costa com la gran Rambla cultural, no només de la ciutat sinó de tot el territori».
Guanyadors del repte ‘Tarraco Reloaded’
Una de les principals activitats que ha inclòs el NOW FEST ha estat la primera edició del premi Tarraco Reloaded. Una trentena de joves creadors digitals han participat en aquest primer repte maker col·laboratiu, reinterpretant, mitjançant la impressió 3D, el patrimoni de l’antiga Tàrraco.
Després de dos dies treballant en la seva creació, dissabte a la tarda, es van donar a conèixer els guanyadors. El primer premi ha estat per Dimas Alcalde (dimas_alcalde) + Joan Pérez (Filasfera3D) – i la proposta Divinidad Múltiple. La creació CIRCVS LED RACE, de José Manuel Cuadrado (Jota 3D Maker), ha estat guardonada amb el segon premi. El tercer premi ha estat per Memorias del niño de la oca, elaborada per Miguel Ángel Sedeño (Miguel Works).
Pròximes activitats
Si bé el gruix central del NOW FEST ja s’ha dut a terme, les activitats vinculades al festival s’allargaran durant tot el mes d’octubre en diversos espais. Casa Canals acollirà el 3 d’octubre la proposta HEX /A\ d’Alex Augier. El 23 d’octubre s’impartirà en aquest mateix espai formació i tallers sobre Web3 i NFT’s. L’escola d’Art i Disseny de Tarragona, per la seva banda, acollirà el 16 d’octubre una mostra d’obres dels alumnes de BAU – Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona. El punt final a la programació del NOW FEST es posarà els dies 24 i 25 d’octubre a l’Amfiteatre amb la projecció del mapping El futur ja és aquí.