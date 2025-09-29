Política
ERC Tarragona dobla els seus militants en l'últim any a les portes de les primàries entre Puig i Garreta
Els afiliats decidiran el 4 d'octubre qui encapçala la llista dels republicans per a les municipals del 2027
Els militants d'ERC de la ciutat de Tarragona decidiran el proper 4 d'octubre qui ha de ser l'alcaldable dels republicans per a les eleccions municipals del 2027. Hi ha dos candidats: el regidor Xavier Puig, que va presentar 125 avals; i l'expresident del Port de Tarragona, Saül Garreta, que en va aconseguir 77.
Les primàries venen marcades per un gran increment del nombre d'afiliats. En el darrer any la local d'ERC a Tarragona ha passat d'uns 120 militants a una mica més de 240. D'aquests, 233 tindran dret a vot, ja que són els que compleixen el requisit d'acreditar un mínim de tres mesos d'antiguitat. En els darrers dies els dos candidats s'han afanyat a fer arribar el seu missatge entre les bases i fins i tot han celebrat un debat.
Tots dos representen corrents diferents dins la formació. Així, mentre Puig es va implicar amb Foc Nou en el darrer congrés nacional d'ERC, Garreta s'ha alineat amb els postulats de Junqueras i l'actual direcció del partit. Tot i això, tant l'un com l'altre defugen etiquetes i es reivindiquen com a transversals. «A mi i al meu equip no se'ns pot encasellar en un sol corrent, compto amb un equip plural i representem la diversitat del partit perquè som un projecte municipal», exposa Puig. Entre les persones que li donen suport hi ha l'actual portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Tarragona, Maria Roig; els regidors Jordi Fortuny, María José López o Gemma Fusté, o l'exalcalde de la ciutat, Pau Ricomà.
Per la seva banda, Garreta defensa que el seu equip «no s'ha de llegir en clau de candidatures o congressos». «Són gent amb la qual he tingut un tracte i una afinitat. Els que em van demanar que em postulés perquè pensen que ho puc fer bé van ser Jordi Salvador -diputat al Congrés- i Laura Castel -senadora-», manifesta. En l'acte que va fer dijous passat el van acompanyar també l'exdiputat a Madrid Joan Tardà i l'exconsellera Ester Capella. Amb tot, si surt escollit avança que integrarà gent de la candidatura de Puig: «tenim una visió àmplia del partit i això vol dir comptar amb totes les sensibilitats».
Projectes
Garreta defuig parlar de projectes de futur concrets i afirma que proposa «línies de treball». «Cal centrar-se més en com faré les coses i no tant en el què», assenyala. Així, situa les línies d'actuació que voldria dur a terme com a alcalde en eixos de treball». Entre aquests hi ha la transició energètica i l'economia verda, una Tarragona connectada al mar, la creació d'una indústria cultural al voltant del patrimoni i una reindustrialització neta que ofereixi un treball digne.
En canvi, Puig aposta per «omplir de vida Tarragona» i «compartir el timó amb la gent». En la seva idea de ciutat hi ha dos grans eixos: «treballar per la cohesió i la sostenibilitat davant el canvi climàtic». «Això vol dir habitatge per la gent, més anella verda, mobilitat sostenible, transport públic, posar a dalt de tot el comerç de proximitat i fer ús del català. Al final és treballar amb molta convicció per una Tarragona republicana i una Catalunya lliure», sosté.
Increment de militants i polèmica
En el darrer any i a les portes de les primàries per escollir alcaldable, l'assemblea local ha doblat els militants. Els nous s'estima que estan molt repartits entre els dos candidats. Garreta apunta que arran del darrer congrés nacional d'ERC «molta gent es va donar de baixa» per les disputes internes però afirma que el seu projecte «il·lusiona i engresca» i que ara han tornat. «D'aquests 60 militants nous que han confiat amb el nostre projecte, molts ja eren militants», exposa, i es mostra optimista respecte la tendència general del partit, «que s'està mantenint força bé» en un context de pujada general de l'extrema dreta.
Per Puig, l'increment d'afiliats és perquè «el grup municipal i la secció local estan fent molt bona feina». «ERC engresca a Tarragona i per això hi ha aquest increment brutal, que a més molts poden entrar per recolzar en Saül i moltíssims entren per recolzar-me a mi», valora.
Amb tot, en els darrers dies des de la candidatura de Garreta s'ha lamentat que alguns dels nous militants no podran votar perquè no compleixen «per dos dies» els tres mesos d'antiguitat fixats pel partit. «El dia de la convocatòria depenia de l'executiva local i n'han deixat un grapat dels nostres fora, concretament vuit», manifesta. Puig, replica: «l'executiva local ho va triar per unanimitat, també amb les persones de confiança que hi té en Saül». A més, remarca que la diferència d'avals entre tots dos és de 48, fet que no hauria de suposar un decantament de la balança.