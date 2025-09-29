Societat
Els veïns de la Floresta volen posar el nom de Francesc Xammar a la plaça on vivia
Enviaran la petició formal a l’Ajuntament de Tarragona aquesta setmana
Francesc Xammar ha deixat una petjada important a la Floresta. Tant és així que els veïns volen posar el nom d’en Paco —com el coneixien popularment al barri— a la plaça on va viure.
D’aquesta manera, pretenen homenatjar, després de la seva mort, «una gran persona» que va dedicar la seva vida a la lluita pels drets humans i va dur a terme una gran labor social. «Ja hem iniciat els tràmits i, aquesta setmana, farem la petició formal a l’Ajuntament de Tarragona», assenyala Miguel Cruz, president de l’AV La Floresta.
«Va renunciar a la seva còmoda vida que tenia a Barcelona per venir fins aquí i oferir la seva ajuda a la classe obrera, la gent més humil», recorda el representant veïnal, qui remarca que «sempre obria les portes de casa seva als més necessitats». «No el vèiem com un capellà o un jesuïta, sinó com un familiar o un amic més», explica Cruz, qui afirma que la figura de Xammar va ser clau perquè el barri s’acabés convertint en el que és en l’actualitat.
«En els anys 60, no hi havia serveis a l’extraradi de Tarragona», explica el president de l’associació, qui indica que «en Paco va lluitar per fer arribar la primera línia telefònica a la Floresta». També va fer possible la construcció de l’escola i la urbanització dels carrers i els accessos.
A més, va jugar un paper cabdal com a líder veïnal i activista: «Ho va promoure tot i va impulsar reivindicacions i manifestacions sense por a res. Ell no podia aguantar les injustícies». «En els seus últims dies, no deixava de dir-nos que continuéssim lluitant pel barri», expressa Cruz.
El 10 de desembre del 2022, es va celebrar un acte d’homenatge a Francesc Xammar, abans que el capellà marxés amb els jesuïtes a Barcelona. «Se’l va honorar quan era viu i, ara, també el volem recordar posant el seu nom a la plaça on va viure tota la vida», indica el president de l’AV La Floresta.
Aquesta es troba darrere de l’escola i dona al bloc Alzina, on residia l’estimat i respectat capellà: «Fa un temps, ja li vam dir que ho faríem i li va fer molta il·lusió». Des de l’entitat, confien que l’Ajuntament donarà llum verda a la proposta i esperen que «es pugui fer realitat al més aviat possible».
Un referent
Xammar va arribar a Tarragona el 1966 i va exercir com a sacerdot a la parròquia de Sant Josep Obrer a Torreforta. Va ser un home compromès amb tota la ciutat, però especialment amb els barris de Ponent. El jesuïta, que va morir el passat 15 de setembre, va formar part del primer consistori democràtic com a regidor de la Candidatura per la Participació dels Veïns entre els anys 1979 i 1983.
També va ser cofundador dels Comitès Òscar Romero i va mantenir un estret vincle amb les comunitats eclesials de base i les institucions de la Companyia de Jesús de diversos països d’Amèrica central i Llatinoamèrica. El 2023, l’Ajuntament de Tarragona el va declarar fill adoptiu de la ciutat, on es va convertir, gràcies al seu treball i compromís, en un autèntic referent.