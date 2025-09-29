Successos
Dos detinguts en un control a Tarragona després de trobar-los dos quilos d'haixix al cotxe
Es tracta de dos homes de 24 i 27 anys, un dels quals amb antecedents per delictes contra la salut pública
Dues persones han estat detingudes en un control dels Mossos d'Esquadra a Tarragona després de trobar-los dos quilos d'haixix al cotxe. Els fets han tingut lloc cap a la una de la matinada i els detinguts són dos homes de 24 i 27 anys. Se'ls atribueix un delicte contra la salut pública, en el vessant de tràfic de drogues.
El control estava a la sortida 33 de l'AP-7, al quilòmetre 247. Els agents han vist un vehicle que circulava a una velocitat inadequada i, en aturar-lo, el conductor s'ha mostrat nerviós. Durant les comprovacions, han vist que tenia antecedents de salut pública. En fer l'escorcoll del vehicle, els agents han trobat als peus del copilot una bossa amb dos quilos d'haixix. Els detinguts passaran demà a disposició judicial.