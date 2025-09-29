Societat
Denuncien un cas d’assetjament sexual entre treballadors a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
La UGT va demanar explicacions i l’ICS va respondre que es va aplicar el «protocol de conducta no admissible»
La UGT va emetre ahir un comunicat arran del presumpte cas d’assetjament sexual per part d’un tècnic auxiliar d’infermeria de l’Hospital Joan XXIII a diverses companyes del centre, destapat per la periodista Cristina Fallaràs, qui va fer públic els missatges anònims d’una treballadora que denunciava aquesta situació.
«Em consta que la supervisió d’aquest servei (UCI) ho saben i no han pres mesures», assegurava en el seu escrit, on afegia que «també hi ha hagut tocaments per part d’algun resident de medicina intensiva a alguna infermera».
Activació de protocols
En el seu comunicat, la UGT exposa que «de forma immediata» van demanar explicacions i «l’activació de mesures de protecció per a les afectades, així com dels protocols laborals obligatoris, en especial per assegurar que no hi havia cap relació laboral entre els presumptes assetjadors i les víctimes».
Segons expliquen, representants del sindicat es van reunir amb el director de persones de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Tarragona per tractar el tema i aquest els van informar que «els fets no van ocórrer tal com es van publicar».
D’altra banda, va apuntar que la treballadora que hauria enviat el missatge «fa setmanes que no treballa en el departament». «Ens van explicar que no hi va haver denúncies de la treballadora, però, per política preventiva, l’hospital va aplicar el protocol de conducta no admissible, pas previ a l’obertura del protocol d’assetjament sexual per tal de fer seguiment del cas», explica la responsable d’Igualtat de la UGT Serveis Públics de Catalunya. Aquest mitjà ha intentat contactar, sense èxit, amb el centre per tractar aquesta situació.
En el seu escrit, el sindicat també mostra la seva consternació per un altre presumpte cas d’assetjament sexual en la Policia Local de Vila-seca. Una de les denúncies interposades contra l’agent investigat pels Mossos d’Esquadra l’havia presentat una ciutadana i l’altra, una companya del mateix cos.
«És inadmissible minimitzar situacions així. Volem contribuir a visibilitzar el problema, exigir responsabilitats i crear entorns laborals segurs i respectuosos», assevera el secretari general de la UGT Serveis Públics Tarragona, Joan Reinaldo.