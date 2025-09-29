Societat
El Consell Social de la URV inicia la celebració del seu 30è aniversari reclamant més competències
El president del Parlament, Josep Rull, ha agraït la proposta i ha dit que hi ha «marge» per fer-ho
El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha iniciat la celebració del seu 30è aniversari amb un acte commemoratiu i, alhora, reivindicatiu. Durant la seva intervenció, el president, Josep Poblet, ha fet pública la declaració institucional aprovada «unànimement» pels membres de l’òrgan en la qual sol·liciten al Parlament de Catalunya —que va constituir aquest ens el 1995— poder tenir «més competències».
A través d’aquest escrit, reclamen «una major precisió en la definició de les funcions dels consells socials en les lleis i un major marge d’actuació». En aquest sentit, Poblet ha lamentat que «cap de les lleis estatals aprovades ha deixat marge per fer-ho», i la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) tampoc. Tot i això, ha considerat que hi ha «escletxes» perquè el Govern pugui posar-hi solució. «Repercutiria en una organització molt menys endogàmica i més orientada a l’acompanyament dels objectius que la societat li marqui», ha assegurat.
El president de l’ens ha remarcat que «els consells socials són un òrgan essencial per a les universitats i tenen una funció d’estratègia i lideratge des de fora». Per aquest motiu, demanen «un major grau de competència, que vol dir un major grau d’acció que vagi més enllà del que és la mera validació dels acords que ens pertoquen».
Poblet ha aprofitat la seva intervenció per destacar l’important paper del consell social durant les seves tres dècades de vida com a pont entre la societat i la universitat. Tot i això, ha deixat clar que queda feina per fer: «Estem contents del passat i del present esperançador, però necessitem fer canvis per millorar el futur i continuar fent progressar la societat i sent encara més propers a la gent de l’extens territori que abasta la URV». A més, ha reconegut que cal «incrementar molt més la interlocució amb les institucions i les entitats que representem».
Homenatge als presidents
Abans de l’acte commemoratiu celebrat al Paranimf del Rectorat, s'ha inaugurat una exposició de fotografies dels anteriors presidents del Consell Social de la URV: Josep Maria Freixes, Enric Vendrell, Josep Gomis, Àngel Cunillera, Anton Valero, Joan Pedrerol i Joan Enric Carreres.
El president del Parlament, Josep Rull, ha estat l’encarregat de destapar la cortina i descobrir les imatges. El màxim representant de la cambra catalana ha recollit la revindicació expressada per Poblet i ha afirmat que la Generalitat «té marge per poder enfortir el paper dels consells socials».
Igualment, ha destacat que juguen un «rol fonamental» en «la defensa de la democràcia, el pensament crític i uns determinats valors en termes de drets i llibertats fonamentals». El rector de la URV, Josep Pallarès, també ha destacat la importància del Consell Social com a «pont bidireccional».
«La nostra missió no només és generar talent i coneixement, sinó que hi hagi aquesta interacció simbiòtica amb la nostra societat», ha remarcat. A més, ha agraït la tasca de tots els que han donat vida a aquest òrgan amb el desig que l’ens continuï funcionant «molts anys més».