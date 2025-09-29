Equipaments
Avança la fase d’enderroc de les obres de remodelació del Parc de Bombers de Tarragona
Els treballs es van començar al juny, després de nombrosos endarreriments, i està previst que durin 18 mesos
Les obres de remodelació del Parc de Bombers de Tarragona avancen amb la fase d’enderroc prèvia a la construcció de les noves instal·lacions. Les màquines van començar a treballar al juny i, segons el projecte executiu, està previst que la intervenció s’allargui durant 18 mesos.
Es tracta d’una actuació necessària per a millorar el funcionament d’un equipament —situat al polígon Francolí— construït als anys 80 i que, en els seus més de quaranta anys de vida, no s’hi ha fet cap reforma estructural.
Es crearan noves cotxeres, que seran més grans que les actuals, i s’ampliarà l’espai de l’edifici principal, que ara mateix no respon a les necessitats d’un dels cossos de Bombers més grans de Catalunya. Amb aquesta reforma, les dependències arribaran als 2.300 metres quadrats.
D’altra banda, s’enderrocarà la torre de pràctiques existent i se’n construirà una altra en una nova ubicació. També, es milloraran els accessos al recinte i es crearà un nou aparcament amb marquesina per 20 cotxes i vuit motocicletes.
Igualment, es buscarà una clara diferenciació entre les zones de formació i la sala de control, i les zones de convivència. Amb l’objectiu d’interferir el menys possible en l’activitat diària del cos d’emergències, les obres s’han dividit en diferents fases que permeti fer una actuació «més eficient, optimitzada i racionalitzada».
Doblar el pressupost
La Generalitat de Catalunya destinarà uns set milions d’euros a l’execució d’aquest projecte, un import força superior al pressupost de 4,5 milions que havia previst inicialment l’administració autonòmica el 2022. Entre altres, per l’escalada de preus produïda arran de la guerra a Ucraïna.
El setembre del 2020, es va licitar la redacció del projecte executiu i, des de llavors, s’han anat produint diferents endarreriments que han obligat a començar les obres cinc anys després. En un primer moment, estava previst que s’iniciessin els treballs abans d’acabar el 2023. Però no ha estat fins aquest 2025 que s’han pogut engegar la intervenció, després de superar un darrer obstacle.
El departament d’Infraestructures va adjudicar les obres a la UTE formada per Arnó Infraestructuras SLU i Benito Arnó e Hijos SAU el juny de l’any passat, però el projecte va quedar paralitzat perquè hi va haver una impugnació en la licitació del lot de direcció d’obra que va ser admesa a tràmit pel Tribunal de Contractes.
El passat mes de gener, l’organisme català va acabar desestimant el recurs i es va desbloquejar tot el procediment. Tot i això, no va ser fins aquest estiu quan van entrar les primeres màquines al Parc de Bombers per iniciar la remodelació.
Actuació a l’entorn
Paral·lelament a la reforma de l’equipament, l’Ajuntament de Tarragona té previst adequar el seu entorn. Aquesta actuació serà el pas previ a la urbanització del vial del polígon Francolí, unes obres que el consistori va treure a licitació el passat juliol per 958.252,01 euros (IVA inclòs).
Es dignificaran els voltants del recinte amb la millora de la pavimentació, les voreres, la senyalització i l’enllumenat. A més, s’arranjaran les canalitzacions d’aigües pluvials per evitar inundacions.