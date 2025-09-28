Successos
Detingut un lladre multireincident per sis robatoris a gent gran a Barcelona i Tarragona
El pispa seleccionava víctimes d'edat avançada o mobilitat reduïda que acabaven de retirar efectiu o fer compres
Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre multireincident per sis robatoris a gent gran a Barcelona i Tarragona. L'arrestat, un home de 42 anys, acumula sis detencions policials de Mossos i unes altres cinc de la Policia Nacional.
El pispa seleccionava víctimes d'edat avançada o mobilitat reduïda -d'entre 75 i 92 anys- que acabaven de retirar efectiu o fer compres, i les seguia fins a un portal o un aparcament d'un centre comercial. Allà generava una distracció: llençava a terra monedes o claus i aprofitava per sostreure'ls la cartera, obrir el vehicle i endur-se bosses, carteres o objectes de valor.
L'acció era ràpida i sense ús inicial de violència, tot i que podia derivar en forcejament si la víctima reaccionava o es resistia. Agents del Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de Sant Andreu van localitzar el 22 de setembre un individu retingut per una patrulla de Mossos que hauria sostret una cartera a un home d'edat avançada, a la zona del carrer d'Espronceda.
El lladre havia seguit l'home i en el moment d'accedir al seu domicili va aprofitar una distracció per endur-se-li els efectes. Gràcies als mecanismes de coordinació entre els diferents serveis de la Regió de Barcelona, la unitat d'investigació de l’Eixample va fer comprovacions amb el detingut i va identificar-lo com el presumpte autor de 4 robatoris violents amb el mateix modus operandi a la capital catalana i un altre a Tarragona.
La investigació continua oberta, a l'espera que altres unitats d'investigació de Barcelona tinguin indicis per atribuir-li altres fets similars que es troben sota investigació. L'arrestat va passar a disposició el dimecres 24 de setembre.