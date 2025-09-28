Diari Més

Successos 

Detingut un lladre multireincident per sis robatoris a gent gran a Barcelona i Tarragona

El pispa seleccionava víctimes d'edat avançada o mobilitat reduïda que acabaven de retirar efectiu o fer compres

Imatge del lladre amb una de les seves víctimes, que va seguir fins al portal

Imatge del lladre amb una de les seves víctimes, que va seguir fins al portalMossos d'Esquadra

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre multireincident per sis robatoris a gent gran a Barcelona i Tarragona. L'arrestat, un home de 42 anys, acumula sis detencions policials de Mossos i unes altres cinc de la Policia Nacional. 

El pispa seleccionava víctimes d'edat avançada o mobilitat reduïda -d'entre 75 i 92 anys- que acabaven de retirar efectiu o fer compres, i les seguia fins a un portal o un aparcament d'un centre comercial. Allà generava una distracció: llençava a terra monedes o claus i aprofitava per sostreure'ls la cartera, obrir el vehicle i endur-se bosses, carteres o objectes de valor.

L'acció era ràpida i sense ús inicial de violència, tot i que podia derivar en forcejament si la víctima reaccionava o es resistia. Agents del Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de Sant Andreu van localitzar el 22 de setembre un individu retingut per una patrulla de Mossos que hauria sostret una cartera a un home d'edat avançada, a la zona del carrer d'Espronceda. 

El lladre havia seguit l'home i en el moment d'accedir al seu domicili va aprofitar una distracció per endur-se-li els efectes. Gràcies als mecanismes de coordinació entre els diferents serveis de la Regió de Barcelona, la unitat d'investigació de l’Eixample va fer comprovacions amb el detingut i va identificar-lo com el presumpte autor de 4 robatoris violents amb el mateix modus operandi a la capital catalana i un altre a Tarragona.

La investigació continua oberta, a l'espera que altres unitats d'investigació de Barcelona tinguin indicis per atribuir-li altres fets similars que es troben sota investigació. L'arrestat va passar a disposició el dimecres 24 de setembre.

tracking