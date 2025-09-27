Societat
Prop de 5.000 persones participen en la fira de tallers de la Nit Europea de la Recerca a Tarragona
Durant dos dies la plaça Corsini ha vibrat d’activitat científica amb més de 50 tallers impartits per més de 200 investigadores i investigadors
Un any més, la ciència ha tornat omplir la plaça Corsini de Tarragona. Els 53 tallers científics de la Nit Europea de la Recerca que entre divendres i dissabte han impartit més de 200 investigadores i investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i dels instituts de recerca CERCA del territori han seduït prop de 5.000 persones que han desfilat per la plaça del cercat per experimentar, tastar, observar, fer-se preguntes i obtenir respostes sobre la majoria de disciplines científiques.
La Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URV, ComCiència, ja fa vuit anys que organitza aquesta gran festa de la divulgació, que s’ha convertit en un referent a la ciutat el darrer cap de setmana de setembre.
A l’entrada de la fira els nens i nenes rebien un passaport científic que podien completar participant als tallers, on tenien contacte directe amb la gent que fa recerca: investigadores i investigadors amb ganes de traslladar el seu coneixement i fer-lo entendre d’una forma lúdica i experimental.
Durant la passejada per la plaça han pogut aprendre, per exemple, quins són els beneficis de les proteïnes derivades dels insectes, els efectes beneficiosos del vi sense alcohol, cuinar plats saludables o com afecten els microplàstics a l’organisme.
Descobrir el món a través de la geolocalització en un mapa, identificar i combatre la violència verbal, provar com funciona la ràdio per dins, entendre el funcionament del cervell, saber la millor tècnica per respirar bé o conèixer noves expressions dialectals d’arreu del territori català han estat algunes de les propostes.
Un cop completat el passaport, els esperava un obsequi festiu i divulgatiu alhora: un calendari de l’any 2026 amb els cartells que conformen el projecte La ciència se’n va de festa, i que recull dotze moments emblemàtics de les festes de Santa Tecla a Tarragona relacionant-los amb dotze concepte científic.
Activitats per tot el territori
A més de la fira central a Tarragona, la Nit Europea de la Recerca ha inclòs altres activitats al llarg de la setmana: una vintena de tallers i xerrades a centres de secundària de tota la demarcació, que encara continua la propera setmana i una sessió de microxerrades científiques que es va fer el passat 20 de setembre al Racó de la Palma de Reus o el taller «Molt més enllà de l’estètica», que es va fer al centre esportiu Viding Sant Jordi aquest dimecres 24.
Les activitats de la Nit Europea de la Recerca encara tenen una següent parada el proper divendres 3 d’octubre. La fira de tallers científics es trasllada a Tortosa, on prop d’una desena de propostes ompliran de 16.30 a 21h la plaça de l’Ajuntament per fer arribar la divulgació també a les terres de l’Ebre.
Un projecte europeu i col·laboratiu
La Nit Europea de la Recerca se celebra de manera simultània a més de 460 ciutats de 25 països d’Europa. A les comarques de Tarragona, la iniciativa està coordinada per la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URV, amb la implicació de més de 250 investigadores i investigadors de la URV i dels centres CERCA: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social; Institut Català d’Investigació Química, Institut Català d’Arqueologia Clàssica i Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.
L’activitat compta amb el suport de la Unió Europea i, en el cas de Tarragona, amb el patrocini principal de l’Ajuntament de Tarragona, a través de Europe Direct Tarragona, la col·laboració del Mercat Central de Tarragona i l’empresa Borges.