Societat
Torna La Guingueta, l’espai educatiu i familiar al Parc de la Ciutat
Més de mil persones han gaudit de la proposta des del 7 de setembre
Després del descans del mes d’agost, La Guingueta ha tornat a obrir les seves portes aquest setembre com a espai educatiu i lúdic de referència per a les famílies amb infants de 0 a 12 anys. En només les primeres setmanes d’activitat, més d’un miler de persones —478 d’elles infants— ja han participat en les propostes que ofereix aquest espai singular al Parc de la Ciutat.
Amb un horari setmanal fix, La Guingueta s’activa cada diumenge de 10.30 a 13.30 hores, amb accés lliure i gratuït. El projecte, impulsat per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), té com a objectiu oferir un entorn segur, enriquidor i inclusiu, on el joc, la creativitat i la convivència entre famílies són els grans protagonistes.
La iniciativa vol fomentar la criança compartida, el suport mutu entre famílies, i promoure la participació activa i el vincle intergeneracional, tot donant vida al Parc de la Ciutat com a espai educatiu i de socialització. Segons la consellera d’Educació, Isabel Mascaró, “el projecte Guingueta de jocs neix amb la voluntat de crear un espai familiar obert, de lliure accés, que fomenti el joc simbòlic, creatiu i el benestar emocional”.
Activitats destacades
La programació es renova cada setmana i es pot consultar al web de l’IMET. Aquest diumenge 28 de setembre destaca l’activitat Descobreix el Passaport Edunauta i els seus superpoders!, una proposta lúdica i educativa on els infants podran identificar les seves habilitats a través del joc i la imaginació.
De cara als propers diumenges, el 5 d’octubre està prevista una jornada amb jocs de fusta gegants, en col·laboració amb el Departament Europe Direct, i el 2 de novembre l’activitat girarà entorn als jocs de taula, com a avanç del Festival TGN Juga.
Com és habitual, La Guingueta farà una pausa al gener per descans d’hivern, seguint la dinàmica ja establerta durant el mes d’agost.