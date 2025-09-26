Infraestructures
El Parc del Port de Tarragona avança cap a una gran zona verda amb la finalització de la segona fase
Finalitza la segona fase de les obres del Parc del Port amb la reordenació definitiva de trànsit rodat al voltant de l’APT.
L’Autoritat Portuària de Tarragona ha finalitzat la segona fase de les obres del Parc del Port, amb la reordenació definitiva de la mobilitat rodada al voltant de les seves seus. A partir de dilluns, 29 de setembre, entrarà en vigor la nova circulació de vehicles, centralitzada al vial del Mar, mentre que el vial del Rellotge quedarà tancat definitivament als vehicles, convertint-se en un passeig exclusiu per a vianants.
Aquest pas marca el tret de sortida de la tercera i última fase del Parc del Port, que transformarà l’entorn de l’APT en una gran zona verda amb vegetació mediterrània, oferint un nou pulmó verd a tocar del mar per a la ciutat.
La intervenció de la segona fase s’ha centrat en el vial del Mar, situat entre les seus de l’Autoritat Portuària i el Port Esportiu. Les obres l’han convertit en un vial de doble sentit per a vehicles, amb una plataforma única que prioritza vianants i ciclistes. La vorera es troba al costat del mar, facilitant l’accés a la zona comercial del Port Esportiu i al Reial Club Nàutic de Tarragona, mentre que el límit entre la vorera i el vial està marcat amb paviment en relleu.
L’accés al vial del Mar es realitzarà a través d’una nova intersecció en forma de T amb el vial de circumval·lació de la costa, eliminant les antigues rotondes per guanyar espai per a la futura zona verda i reduir la presència de vehicles. A la part central del vial, dos carrils permetran l’entrada a les instal·lacions de l’Autoritat Portuària i al dic de Llevant, reservats a vehicles autoritzats.
Amb aquesta reordenació, es completa una fita clau per a la pacificació del trànsit i la creació del Parc del Port, que promet convertir-se en un espai de convivència entre ciutadans, vianants i entitats esportives, amb un accés més segur i sostenible al litoral de Tarragona.