Internacional
Palestina agraeix a l’Ajuntament que condemnés la massacre a Gaza
L’ambaixador palestí a Espanya envia una carta a l’alcalde Rubén Viñuales
L’estat de Palestina ha agraït a l’Ajuntament de Tarragona que condemnés la massacre a Gaza en un consell plenari. Husni Abdel Wahed, ambaixador palestí a Espanya, va enviar fa pocs dies una carta a l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en la qual va donar les gràcies als grups polítics que van votar a favor d’una moció que exigia l’embargament d’armes a Israel i el suport a les resolucions internacionals contra el genocidi del poble palestí.
Aquesta moció es va presentar per part dels grups municipals d’En Comú Podem i Esquerra Republicana de Catalunya i el grup del Partit Socialista de Catalunya també la va assumir. En canvi, Junts es va abstenir, el grup municipal de Vox i el PP.
El text de la proposta exposava que «l’embargament d’armes no és només una opció política: és una obligació jurídica i ètica». «És un instrument fonamental per frenar la capacitat de destrucció d’un Estat que està violant el dret internacional, els drets humans i el dret internacional humanitari. És, també, una forma de posicionar-se al costat de la justícia, de la pau i de la dignitat humana», afegia.
En la carta enviada a Viñuales, l’ambaixador manifesta en nom de Palestina i el seu poble el seu «més sincer agraïment pel seu gest de suport i solidaritat amb la nostra justa causa». «Valorem profundament aquesta declaració, que representa un compromís ferm amb la pau, la justícia i els drets humans. Li confirmo que l’opció estratègica del nostre poble palestí és la pau justa i duradora, basada en les normes i la legitimitat internacionals i les resolucions de la Organització de les Nacions Unides», expressa Wahed.
Més enllà de la moció, Tarragona va enviar 15.000 euros a Palestina per «contribuir a la pau a l’Orient Mitjà». Els diners serviran per a la rehabilitació d’edificis i infraestructures, un fet «imprescindible». «Un cop més vull agrair la seva condemna a la brutal i salvatge agressió israelià, que du a terme una política de genocidi contra el nostre poble», conclou la missiva de l’ambaixador al batlle tarragoní. Segons xifres oficials del Ministeri de Salut de Gaza més de 65.000 persones han mort a Gaza.