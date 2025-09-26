Mobilitat
Canvis en la mobilitat a Ramón y Cajal per les obres de la Necròpolis
S'ha modificat la senyalització per millorar el flux del trànsit
Les obres que s’estan executant a la Necròpolis Paleocristiana de Tàrraco tenen una repercussió directa en la mobilitat d’aquella zona, ja que la intervenció requereix que un carril de circulació quedi inhabilitat, entre altres necessitats. Per aquest motiu, aquest dijous s’han implementat una sèrie de canvis de senyalització per millorar el flux del trànsit.
En aquest sentit, els vehicles que circulin per Ramón y Cajal en direcció al Polígon Francolí ara no podran girar cap al Passeig de la Independència. Per altra banda, els que entrin pel pont i es dirigeixin cap al centre no podran girar cap al Parc Central.