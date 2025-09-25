Política
Xavi Puig presenta 124 avals i Saül Garreta 77 per les primàries d’ERC
Els comicis se celebraran el 4 d'octubre
Ara sí, ja és oficial. Xavi Puig i Saül Garreta són els dos candidats a les primàries d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona. Ahir es va acabar el termini per presentar els avals corresponents i Puig va presentar-ne 124 i Garreta 77. Cal tenir en compte que la militància actual al partit a la ciutat és de 233.
Així, tal com marquen els estatuts d’ERC, avui arrenca la campanya electoral i s’allargarà fins el pròxim 2 d’octubre. El dia 4 se celebraran els comicis. «Estic molt agraït amb la confiança mostrada per la militància d’Esquerra. Hem aconseguit més de la meitat dels avals de tot el cens d’Esquerra i sabem que hi ha gent que ens fa confiança, però no ens ha pogut avalar», expressa Xavi Puig. l’elecció de la data de la votació ha aixecat polseguera. Alguns dels nous militants no podran votar, ja que s’han de complir tres mesos dintre del partit abans de poder tenir dret a vot. Des de la candidatura de Garreta aquest fet es considera sortir en desavantatge. Tot i això, la diferència en els avals és significativa i pot ser una avantsala del que pot passar el dia 4.
A partir d’avui, els dos candidats començaran a treballar per convèncer els militants i ser escollits per a ser l’alcaldable republicà per les pròximes eleccions municipals, que se celebraran el 2027.