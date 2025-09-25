Santa Tecla
Sandra Ramos: «estem molt satisfets de l’aposta i la resposta per la descentralització de les festes»
L’Ajuntament ha fet un balanç extraordinari de les festes de Santa Tecla per la gran participació de la gent i la bona organització d'actes
El Correfoc d’aquest dimecres ha posat el punt i final a 13 dies de festa. Aquesta Santa Tecla 2025, amb el centenari de l’Amparito Roca com a protagonista indiscutible, ha omplert de banda a banda tots els racons de Tarragona amb més de mig miler d’actes de tota mena. La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha valorat com «d’èxit rotund aquestes festes on la gran participació ha estat present a tots i cadascun dels actes» i ha continuat «any rere any creix el sentiment d’identitats i estima per la festa tarragonina, que enguany ha brillat especialment».
Ramos ha continuat amb l’extraordinària compaginació de tota la programació, i és que per exemple «estem molt satisfets de l’aposta i la resposta per la descentralització. El nostre objectiu és que hi hagi opcions de programació a diferents zones de la ciutat sense que necessàriament signifiqui que aquestes hagin de ser multitudinàries», ha dit Ramos. I és que enguany s’han més que consolidat iniciatives com el Tecla Ponent, que enguany celebrava la seva tercera edició; i les representacions d’alguns balls parlats als barris, com enguany Sebastiana del Castilla a Bonavista o el Ball de Dames i Vells a Sant Salvador.
La plaça Corsini esclatava el 20 a la nit amb la revetlla de bandes acollint més de 4.000 persones que van celebrar emocionades el centenari de l’Amparito i els 40 anys de l’Àliga a ritme de la BUMT i la Banda de l’Agrupació Musical del Maresme.
Un altre dels escenaris que ha acollit grans moments musicals d’aquestes festes ha estat el parc del Francolí, acollint més de 6.000 persones en total durant els tres primers dies de programació musical amb concerts com el de 31 Fam, la nit de Rac105 o Miki Núñez; i un total de fins a 8.000 les dues últimes nits.
L’últim tram de la Rambla Nova ha estat un altre dels espais preferits pels teclers enguany, que ha ampliat la seva oferta en una aposta ferma de l’Ajuntament per amabilitzar aquest últim tram a partir de la seva peatonalització i acollint més actes culturals. Ramos ha assegurat que «Santa Tecla ha fet un gran esforç per compaginar les festes i la convivència amb els veïns. Hem moderat els horaris i s’han acomplert tant els volums més baixos com aquesta reducció horària».
A banda dels tarragonins i persones d’altres indrets propers, Tarragona s’ha omplert de visitants provinents de les ciutats vinculades a través del Pacte d’Amistat Chartreuse així com les arribades de les ciutats agermanades amb Tarragona, que han pogut viure i participar del Seguici amb tota la seva esplendor. També el municipi de Carlet ha viscut per primera vegada les festes de Santa Tecla amb gran admiració i fascinació per la gran passió amb què els tarragonins i tarragonines viuen Santa Tecla i fan seu el pas-doble Amparito Roca.
Un altre dels punts destacats d’enguany ha estat l’èxit de públic en espectacles de pagament tant al Teatre Tarragona, com al Teatre Auditori del Camp de Mart així com a la Tarraco Arena, tots amb més del 90% d’ocupació. Pel que fa a iniciatives com la Terrasseta, Tecletes o el Teclatapa, de nou han omplert les seves propostes tots els dies.
La grandiositat del Seguici
Referent a la part tradicional de Santa Tecla, la consellera Sandra Ramos ha expressat que «Santa Tecla és més que una festa: és una expressió de Tarragona i la seva gent». Aquesta celebració no només atrau cada vegada més públic, sinó que també projecta una imatge singular de la ciutat i dels seus habitants, dels participants a la festa. «Les més de 25 entitats que mouen, fan ballar i caminar el Seguici són les responsables d’aquesta grandiositat, d’aquest ambient únic en els dies més àlgids de la festa. Són més de 2.000 persones les que ho fan possible, entre entitats del Seguici, colles castelleres i músics, per a qui només podem tenir paraules d’agraïment i orgull», ha dit.
Així doncs, tant la proposta del carrer Tranquil, cada cop més interioritzat i consolidat tant pel públic com per les entitats del Seguici; o la nova proposta de canvi d’ordre de tornada del Seguici el dia 23 a la nit, «posant en valor, també, la riquesa dels balls», apunta la consellera, «s’han entès com a petites millores d’organització i coordinació i de fer una Santa Tecla més inclusiva; que han vingut per quedar-s’hi».
Un milió de visualitzacions a les xarxes socials
Un altre dels fenòmens de la festa son les xifres dels usuaris i usuàries de les xarxes socials. I és que enguany la nova APP oficial de Santa Tecla ha tingut més de 10.000 descàrregues i s’han seleccionat uns 74.000 actes preferits amb molt bona valoració per part dels usuaris.
Així mateix, la web santatecla.tarragona.cat ha rebut una mitjana de 30.000 visites diàries, amb pics de més de 10.000 usuaris els dies 13, 20, 21 i 22 de setembre. En total ha tingut 65.111 usuaris únics entre el 12 i el 23 de setembre i 353.000 visites.
La plataforma Facebook ha obtingut 132.361 visualitzacions i un abast de 34.108 persones. Hi ha hagut 2.908 interaccions. Les publicacions d’Instagram de TGN Cultura ha tingut 559.483 visualitzacions i 109 stories, aquestes últimes amb 227.080 visualitzacions.
A TikTok de TGN Cultura s’han penjat 7 vídeos amb 8.487 visualitzacions.
Marxandatge exhaurit
Aquesta Santa Tecla s’han exhaurit tots els productes del marxandatge oficial,.Pel que fa al marxandatge de les entitats, els productes que han tingut més èxit i que també s’han exhaurit son la maça dels diables Voramar i la samarreta del Drac dels 40 anys.
En total s’han venut productes per import de 180.000 euros, entre el Mercat i l’Estand de Festes. «És molt important destacar que el benefici de la venda va a parar a les entitats, que reinverteixen aquests diners en la festa», ha recordat la consellera de Cultura.
Increment del servei de neteja
El Departament de Neteja, conjuntament amb l’empresa adjudicatària, han establert, com cada any, un reforç d’actuacions de neteja dels carrers. Es tracta d’actuacions tant de neteja com de recollida, a les zones de més afluència de gent, amb l’ampliació del nombre d’operaris en funció de les necessitats a tota la ciutat. Durant aquests dies han treballat 208 operaris més de reforç del servei ordinari, realitzant un total de més de 1.650 hores de servei de neteja i recollida en els diferents torns de treball (matí, tarda i nit).
Els reforços principals de neteja han sigut amb escombriaires, màquines escombradores amb aigua i vehicles amb aigua. Pel què fa a la recollida, es van instal·lar més d’una cinquantena de contenidors de dues rodes a les zones amb més afluència per evitar el desbordament de papereres. El servei de recollida s’ha reforçat sobretot amb el repàs de papereres i contenidors de dues rodes i la retirada de residus de l’entorn de les illes de contenidors i de punts dispersos, sobretot de la Part Alta.
A mode d’exemple, el diumenge dia 21 en torn de matí s’ha incrementat en 162 hores el servei, que sumades a les 96 hores de servei ordinari fan un total de 258 hores; o el mateix dia de Santa Tecla es van realitzar 258 hores de servei addicional en torn de matí, que afegides a les 96 hores de servei ordinari fan un total de 354 hores, per tant és més del triple del servei ordinari.
Servei de neteja d’edificis
Durant aquests dies també s’ha actuat a alguns edificis municipals com són el Palau Municipal, Amfiteatre, Antic Ajuntament i Casa Canals. Per tal de cobrir les necessitats de neteja s’han dut a terme més de 50 hores de neteja addicionals en aquests edificis, sobretot al Palau municipal que es on es realitzen la majoria d’actes.
Reforç de seguretat
La valoració dels dispositius de seguretat planificats per Santa Tecla des de Guàrdia Urbana també és molt positiva. El reforç d’agents al carrer, especialment en els punts de major afluència, ha estat clau per garantir el bon desenvolupament dels actes festius i per prevenir conductes incíviques o delictives, per sancionar les detectades i per assegurar una resposta ràpida davant qualsevol incidència.
Aquesta major presència policial ha contribuït a generar un entorn més segur i a incrementar la percepció de seguretat entre la ciutadania. En aquest sentit, la policia tarragonina reafirma així el seu compromís amb la seguretat pública, la convivència ciutadana i la protecció dels espais festius.
Els operatius han comptat amb la col·laboració activa dels Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i altres cossos de seguretat i emergències, en un exercici de coordinació que ha permès garantir el bon funcionament dels dispositius. Des de la Guàrdia Urbana es destaca la importància del treball conjunt entre administracions, serveis i també entre departaments del propi Ajuntament per continuar oferint una resposta eficaç i propera a les necessitats de la població.