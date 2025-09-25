Mobilitat
Rècord d’usuaris a la platja: la L-16 ha superat els 72.000 viatges aquest estiu
La línia L-16 a la platja reafirma el seu èxit amb 72.292 usuaris aquest estiu, un 19,5% més que l’any passat, que ja havia estat històric amb més de 60.500 viatges.
Aquest estiu, 72.292 usuaris han fet servir el servei d’autobús municipal a la platja que ofereix l’Empresa Municipal de Transports (EMT), la xifra més alta registrada fins al moment per a la línia L-16, que connecta Imperial Tarraco amb la platja de l’Arrabassada. Aquesta dada suposa un increment del 19,5% respecte a l’any passat, que ja havia estat històric amb més de 60.500 viatges.
Per segon any consecutiu, la línia platja ha ofert 67 viatges diaris de dilluns a divendres, 61 els dissabtes i 63 els diumenges, més del doble dels viatges habituals d’anys anteriors. Aquest reforç ha garantit un accés constant a les platges, complementat per les línies L-11 i L-12, amb parades properes a la zona litoral.
Un rècord d’ús per a la temporada estival
Sonia Orts, presidenta de l’EMT, destaca que: «Per segon any consecutiu la línia L-16 continua creixent en nombre d’usuaris, consolidant-se com un servei clau per garantir l’accés a les platges amb transport públic i per afavorir una mobilitat més còmoda i sostenible. L’any passat vam incrementar en un 90% els viatgers respecte al 2023, i enguany hem tornat a créixer prop d’un 20%. Des de l’EMT seguim treballant amb el compromís d’adaptar-nos a les necessitats de mobilitat de la ciutat i donar la màxima cobertura amb els recursos disponibles de l’empresa.»
Entre el 23 de juny i el 7 de setembre, la línia L-16 ha funcionat de dilluns a diumenge amb freqüències adaptades a la demanda estival, convertint-se en una alternativa de mobilitat sostenible i accessible per a la ciutadania.