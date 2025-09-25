Universitat
Quatre projectes d’innovació de la URV aconsegueixen 504.000 euros de la Generalitat
Les iniciatives beneficiàries permetran transformar el coneixement científic en solucions innovadores amb benefici directe per a la societat
La Universitat Rovira i Virgili ha obtingut més de mig milió d’euros a la convocatòria dels Ajuts d’Indústria del Coneixement, que atorga l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat. Concretament s’han rebut quatre ajuts de dues convocatòries: un ajut Innovador i tres ajuts Producte.
L’investigador del Departament d’Enginyeria Mecànica, Albert Fabregat, ha aconseguit dos ajuts, un de cada categoria, destinats a impulsar la comercialització de l’elèctrode aCUP-E. Cures Intensives Neonatals (UCIN).
D’una banda, se li ha atorgat un finançament de 150.000 euros en la modalitat Producte per continuar desenvolupant aquesta tecnologia, que ha demostrat una millora significativa del registre de l’activitat cerebral dels nounats mitjançant EEG integrat en amplitud (aEEG)
En paral·lel, el projecte ha rebut un segon ajut, de 84.000 euros, en la modalitat Innovadors, per desplegar l’estratègia d’accés al mercat i comercialització.
Millora en el diagnòstic de càncer de pit
De la seva banda, l’investigador del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, Domènec Puig, lidera un projecte que ha rebut 120.000 euros en la modalitat Producte. En col·laboració amb la Fundació Privada Institut de Recerca sobre Immunopatologies de IrsiCaixa, que hi ha aportat 30.000 euros addicionals, l’objectiu d’aquesta iniciativa és portar al mercat la plataforma BREASTCARE, una eina d’intel·ligència artificial dissenyada per millorar el diagnòstic personalitzat del càncer de pit a partir d’imatges mèdiques.
Detectar microplàstics en temps real
En la categoria Producte també s’ha concedit finançament al projecte μPlasTIC, una solució tecnològica per detectar microplàstics en temps real, de forma contínua i directament sobre el terreny. Liderat per l’investigador del Departament de Química Física i Inorgànica Joan Josep Carvajal, el projecte rep amb aquest ajut un impuls de 150.000 euros que es destinaran a donar resposta a un dels reptes que planteja el Pla d’Acció d’Economia Circular de la Unió Europea, que fixa com a objectiu reduir un 30% l’alliberament de microplàstics al medi abans de 2050.
Aquests projectes reflecteixen el compromís de la URV amb la innovació i la transferència de coneixement amb impacte social. Són la millor mostra que, a la URV, la recerca es transforma en solucions que generen valor i responen als grans reptes de la societat, demostrant que el coneixement pot ser el motor real del canvi.