Castells
Nova era del Concurs de Castells: Les colles i experts dissenyen una nova taula de puntuacions
S'enviarà una enquesta a les 42 colles participants i es mantindran converses personalitzades amb castellers, prescriptors i periodistes.
L’organització del Concurs de Castells de Tarragona ha posat en marxa un procés participatiu per elaborar una nova taula de puntuacions, amb l’objectiu que sigui fruit del consens més ampli possible i serveixi de referència durant diverses edicions del certamen. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de garantir continuïtat, claredat i adaptació als reptes actuals i futurs d'aquesta tradició.
Segons la directora castellera del Concurs, Ester Roca, el primer gran repte és dissenyar una eina estable i perdurable, capaç de mantenir-se vigent durant anys i de respondre a les evolucions pròpies del món casteller, tal com s’ha fet des de la primera edició del certamen, l’any 1932.
Procés participatiu ampli
Per aconseguir un ordre de dificultat dels castells reconegut àmpliament, la direcció del Concurs ha impulsat un procés que combina converses amb persones de prestigi dins del món casteller, consultes directes a les 42 colles participants en l’última edició i intercanvis amb setanta prescriptors castellers i 16 periodistes especialitzats en la disciplina. Aquesta iniciativa també incorpora les reflexions de l’estudi “Propostes per optimitzar el Concurs de Castells i la taula de puntuacions”, realitzat en el marc de la beca CEPAC per Enric Güell, Carles Esteve i Pau Ricomà.
Aspectes a valorar
L’enquesta i les converses personalitzades recolliran opinions sobre diversos elements tècnics i conceptuals de la taula de puntuacions, així com altres aspectes del Concurs com la durada de la competició, el reglament intern, la composició del jurat i el sistema de venda d’entrades.
El document base utilitzat en els darrers anys havia generat debats i discrepàncies, per això l’organització aposta ara per un procés de contrast ampli que escolti les opinions i propostes d’un gran nombre de colles i experts. La nova taula de puntuacions està prevista per entrar en vigor l’1 de setembre de 2025, marcant un pas endavant en la professionalització i estabilitat d'un esdeveniment gairebé centenari.