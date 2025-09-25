Sanitat
Les jubilacions de metges es disparen i el relleu generacional no arriba a temps: «És preocupant»
La professió cada cop es feminitza més i depèn dels professionals que arriben de fora
No hi ha prou metges a Tarragona. El relleu generacional arriba, sobretot amb més dones i professionals de fora, però no són suficients. Aquesta és la principal conclusió a la qual s’arriba després d’analitzar les dades d’incorporacions i jubilacions dels últims anys del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT).
Anem a pams. Les jubilacions d’aquests professionals a la província s’han disparat els últims anys. L’any passat n’hi va haver 94, un 3,2% més que el 2023. La previsió d’enguany és «especialment preocupant», segons el COMT, ja que s’espera que 117 metges a Tarragona es jubilin. Una xifra que marcarà un «pic difícil de compensar». Segons explica el col·legi, l’any vinent és cert que es preveu un descens, però aquestes xifres hauran deixat un buit significatiu a les consultes.
Davant aquest auge de professionals que posen fi a la seva carrera, l’entrada de nous metges va creixent progressivament. En l’última dècada, s’ha passat d’una mitjana d’unes 70 noves altes, mentre que els darrers anys ha augmentat al centenar de nous professionals col·legiats. Precisament, l’any passat es van col·legiar 268 nous metges a la província, 106 dels quals eren nous MIR. La major part són dones, 69, un fet que confirma la feminització creixent de la professió. A més, gran part d’aquests nous no són catalans. 41 provenen de l’estat espanyol, mentre que 38 són de l’estranger. Pel COMT, aquestes dades mostren la «dependència» de talent extern per cobrir places al nostre territori.
Acabaran aviat
Amb tot, el millor diagnòstic possible és analitzar l’edat dels metges que estan treballant actualment. 812 metges col·legiats de menys de 35 anys estan treballant a Tarragona ara mateix, amb un predomini clar de dones. En la franja d’edat d’entre els 35 i els 54 anys es troba el gruix de professionals, amb més de 1.500 metges. Per últim, i és la dada més inquietant, gairebé 940 professionals a Tarragona tenen més de 65 anys i acabaran la seva activitat aviat. La conclusió a la qual arriba el Col·legi és clara: «La situació evidencia que, tot i que el relleu generacional avança amb més dones i nous residents, el ritme d’incorporacions no compensa el volum de jubilacions immediates».
Èxode de professionals
Molts metges es formen a les universitats del nostre país, però un gruix se’n va a treballar fora. I els centres mèdics depenen de professionals estrangers per a poder cobrir places. Un problema que no és nou, però que està lluny de solucionar-se. Mentrestant, els pacients són qui ho pateixen.
En aquest sentit, el sindicat Metges de Catalunya va xifrar el juny passat que falten un miler de metges pel cap baix a Catalunya, ja que el nombre de catalans s’ha disparat fins als 8 milions, però la xifra de professionals no.