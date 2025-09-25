Laboral
STR denuncia les «tàctiques d’intimidació» d’ASESA contra la plantilla
El sindicat adverteix que acudirà a la Inspecció de Treball i als tribunals si l’empresa manté la seva política d’amenaces
El Sindicat de Treballadors (STR) ha denunciat públicament la Direcció d’Asfalts Espanyols S.A. (ASESA) per «tàctiques d’intimidació i represàlia» arran de la nota informativa emesa per l’empresa el 24 de setembre, en què es qualificava de «polèmica artificial» la reclamació sindical sobre el temps de descans durant la jornada laboral i s’advertia de possibles sancions disciplinàries.
Segons l’STR, «es tracta d’una forma d’assetjament laboral inacceptable i d’una vulneració de la llibertat sindical». En un comunicat, el sindicat recorda que aquesta reivindicació ja ha estat guanyada a CEPSA (actualment Moeve), una de les dues empreses accionistes d’ASESA (50% Moeve, 50% Repsol), on s’ha reconegut el dret al descans de l’entrepà.
La representant del STR a ASESA, Marga Vilà, ha assegurat que «la Direcció pretén espantar la plantilla amb amenaces de sanció. És una tàctica vella i fracassada. En lloc d’escoltar i negociar, recorren a la intimidació».
Vilà també ha remarcat que «defensar els nostres drets mai no és una polèmica artificial. La llibertat sindical és un dret fonamental que s'ha de respectar de manera incondicional. Si ASESA persisteix en aquesta actitud, l’STR actuarà amb la màxima fermesa legal i sindical».
El sindicat ha advertit que, en cas que es mantinguin les amenaces contra la plantilla o contra el mateix STR, presentarà una denúncia davant la Inspecció de Treball i interposarà una demanda judicial per vulneració de la llibertat sindical i actes antisindicals.
Finalment, l’STR ha exigit a la Direcció d’ASESA «el cessament immediat de les pràctiques intimidatòries» i ha reclamat una resposta «seriosa, responsable i constructiva» a les peticions plantejades per la plantilla.