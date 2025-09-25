Festes
L’Ajuntament fa un gran balanç de Santa Tecla: «No hi ha una massificació»
El govern considera que la descentralització de la festa major funciona i ja s’ha consolidat al programa
L’Ajuntament de Tarragona ha fet un balanç «extraordinari» de la festa major de Santa Tecla i ha destacat l’èxit de participació i d’organització dels diferents actes. «Any rere any creix el sentiment d’identitat i estima per la festa tarragonina, que enguany ha brillat especialment», va expressar ahir Sandra Ramos, consellera de Cultura.
Segons l’executiu municipal, la descentralització de la festa funciona i s’ha consolidat ja al programa. «Són noves centralitats on la gent ja s’ha acostumat a anar. Quan es fan els balls parlats als diferents barris està sempre ple», va comentar la consellera. Davant aquest èxit de públic, l’Ajuntament no pateix per una possible massificació de la festa, ja que considera que no és el cas de Santa Tecla a Tarragona. «Les dades ens diuen que la majoria de gent és de la ciutat i del camp de Tarragona. No parlem de massificació. Hi ha moltes persones perquè la gent s’estima molt la festa», va indicar Ramos.
Aquest gran èxit de públic no es va veure al Parc Francolí durant els concerts que coincidien a la mateixa hora amb la Baixada de l’Àliga. «Ajustarem aquests actes segons la necessitat. L’any passat va ser vital oferir una alternativa veient tota la gent que es va aplegar a la Baixada. Al final, es tracta de donar alternatives a la ciutadania a un acte que sabem que és el més complex de gestionar», va defensar la consellera.
Canvi de protocol
Una de les novetats de les festes d’enguany va ser el canvi al protocol de la tornada d’Ofici amb l’última tanda de lluïment dels elements del seguici. «Fer ballades conjuntes funciona bé i és important. Crec que el canvi d’ordre és beneficiós per tothom. Sabem que els més petits ho viuen molt intensament», va dir Ramos. Una altra innovació ha sigut la nova APP oficial de Santa Tecla, que ha tingut més de 10.000 descàrregues i s’han seleccionat uns 74.000 actes preferits amb molt bona valoració per part dels usuaris. Així mateix, la web santatecla.tarragona.cat ha rebut una mitjana de 30.000 visites diàries.
Cap incident destacable
La valoració de la Guàrdia Urbana també és positiva, ja que no es van registrar incidents destacables durant les festes. «Vam veure que hi va haver actuacions impecables de la policia in situ a la Baixada», va comentar Ramos. El reforç d’agents al carrer es veu com la clau per garantir el bon desenvolupament dels actes.
Pel que fa al marxandatge, s’han exhaurit tots els productes oficials. Pel que fa al de les entitats, els productes que han tingut més èxit i que també s’han exhaurit són la maça dels diables Voramar i la samarreta del Drac dels 40 anys. En total s’han venut productes per import de 180.000 euros, entre el Mercat i l’Estand de Festes. «És molt important destacar que el benefici de la venda va a parar a les entitats, que reinverteixen aquests diners en la festa», va recordar la consellera de Cultura.