Gastronomia
El I Congrés de Romesco de Tarragona culminarà amb les 10es Jornades gastronòmiques
Els restaurants participants oferiran plats tradicionals i propostes innovadores amb romesco, maridats amb vins macabeus de cellers de la DO Tarragona
Tarragona celebrarà la 10a edició de les Jornades Gastronòmiques Romescvs + Macabevs 100% DO Tarragona del 31 d’octubre al 16 de novembre per culminar el I Congrés del Romesco de Tarragona. Les jornades estan organitzades per l’AEH Tarragona Ciutat i la DO Tarragona, amb la col·laboració del Port de Tarragona i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.
La consellera de l’Ajuntament i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Montse Adan, ha destacat que «se sumen dues iniciatives: una de consolidada, les jornades, i una altra que arrenquem enguany, el Congrés, que porta un molt bon ritme d’inscripcions». També ha fet una crida a participar-hi: «És una oportunitat per posicionar Tarragona al mapa gastronòmic».
El president de l’AEH Tarragona Ciutat, Javier Escribano, ha remarcat que «aquestes són unes de les jornades més emblemàtiques de la ciutat, que compleixen 10 anys i són la culminació d’un esdeveniment únic: el I Congrés del Romesco». Segons Escribano, «el Congrés ajuda a les Jornades i les Jornades ajuden al Congrés; per això anem tots a una».
Els restaurants participants a les jornades oferiran plats tradicionals i propostes innovadores amb romesco, maridats amb vins macabeus de cellers de la DO Tarragona. En aquest sentit, la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch, ha subratllat que «la cooperació entre dos productes km0 és importantíssima. Són una bandera que permet posar Tarragona damunt la taula».
El responsable de continguts del Congrés, Txaber Allué, ha conclòs que l’objectiu de tot plegat és clar: «que quan algú digui que ha anat a Tarragona i li preguntin què ha menjat, respongui romesco».
Per la seva banda, el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha afirmat que «enguany és l’any del romesco i marcarà un abans i un després», i ha assegurat que el Port dona tot el suport a les jornades i al congrés: «Comencem a prendre seriosament la capacitat del romesco per posicionar la ciutat al món».