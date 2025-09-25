Successos
Crema una pila de matalassos al barri de Campclar
El foc ha afectat una caixa de distribució elèctrica de baixa tensió de l'enllumenat públic
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit de dimecres en un incendi al barri de Campclar. L'avís l'han rebut a les 23.21 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al carrer Riu Llobregat de Tarragona.
Un cop allí els bombers han localitzat una pila de matalassos que cremaven a la via pública i ha afectat una caixa de distribució elèctrica de baixa tensió de l'enllumenat públic. Un cop extingit l'incendi els bombers han extret els fusibles per deixar la zona segura.