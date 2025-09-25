Diari Més

Successos

Crema una pila de matalassos al barri de Campclar

El foc ha afectat una caixa de distribució elèctrica de baixa tensió de l'enllumenat públic

Els bombers treballant en l'incendi que ha afectat una caixa de distribució elèctrica de l'enllumenat públic.Bombers

Shaila Cid
Shaila CidRedactora

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit de dimecres en un incendi al barri de Campclar. L'avís l'han rebut a les 23.21 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al carrer Riu Llobregat de Tarragona.

Un cop allí els bombers han localitzat una pila de matalassos que cremaven a la via pública i ha afectat una caixa de distribució elèctrica de baixa tensió de l'enllumenat públic. Un cop extingit l'incendi els bombers han extret els fusibles per deixar la zona segura.

