Santa Tecla
El correfoc posa la cirereta del pastís a una Santa Tecla apassionant
Centenars de persones van gaudir saltant sota les espurnes dels diables i les bèsties al llarg del recorregut
Un correfoc va ser el colofó d’unes festes de Santa Tecla apassionants en tots els sentits. El Ball de Diables, els diables de Voramar, el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, el Ball de Diables de Vilanova, el de Torredembarra, el de Sirges Colla Vella, el Drac de Granollers i el Cabrot del Vendrell van fer les delícies dels amants del foc.
Centenars de persones van gaudir saltant sota les espurnes i ballant al ritme dels timbals durant tot el recorregut. Quan faltaven encara alguns minuts per les deu de la nit, hora d’inici de l’espectacle, el carrer Unió i la plaça de la Mitja Lluna ja es trobaven plens de gom a gom. Equipats amb barrets de palla, roba texana i de cotó, petits i grans no es van voler perdre l’últim acte de la festa major.
Les colles participants van donar-ho tot per fer brillar un correfoc que va ser multitudinari i que va comptar amb nombroses enceses al llarg del recorregut. La més destacada va ser la que es va produir a la plaça Corsini, tot just abans de finalitzar, i que va deixar bocabadats als assistents. Tot seguit, tothom es va desplaçar ràpidament fins a la Rambla per a córrer sota la traca i arribar fins al Balcó del Mediterrani. El tradicional «Visca Santa Tecla!» va servir per acomiadar les festes fins a l’any vinent.