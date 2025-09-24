Santa Tecla
El TeclaTapa tanca una nova edició multitudinària amb un bon balanç de les comparses
Un total de 22 agrupacions es van instal·lar a la plaça Verdaguer del 18 al 23 de setembre
El TeclaTapa va tancar ahir una nova edició marcada per l’estrena de format, que enguany ha celebrat les dues tandes en sis dies consecutius, del 18 al 23 de setembre. En total, 22 comparses del Carnaval de la ciutat han muntat parada a la plaça Verdaguer durant aquests dies, on han oferit als tarragonins menjar i beguda des de les 18 h fins a les 2 de la matinada amb l’objectiu de recaptar fons per al proper Carnaval. El balanç de les comparses, que han notat un increment d’afluència, és molt positiu.
«Cada any s’incorpora més gent als actes festius de la ciutat i això ho notem», assegura Paco Fiori, de Sinhus Sport. «Per moltes comparses el TeclaTapa és l’única font d’ingressos, així que sempre és una iniciativa molt celebrada. A més hi ha molta germanor entre nosaltres i sempre és molt maco compartir aquest espai», apunta. També és, remarca, una «oportunitat d’oferir a la ciutat un servei de qualitat, perquè tenim preus populars, i això la gent ho aprecia».
Des d’Urban Style també han notat aquest increment, un fet que atribueixen al canvi de data d’aquesta primera tanda, dedicada a les comparses més noves. «L’any passat ens va tocar participar del 13 al 15, quan encara no hi ha tant moviment. En canvi, enguany ho hem fet del 18 al 20, coincidint amb actes com la Santa Tecla Petita», assenyala la presidenta, Mireia Saper. Tot i que encara no han comptabilitzat els ingressos, l’augment de vendes és clar. «L’any passat vam vendre unes 1.200 hamburgueses, i és probable que durant aquesta edició hàgim superat les 2.000», apunta.
«El nou format ha funcionat molt bé», concorda Joel Cruz, de Magic Dansa, comparsa inclosa també en aquests primers dies. «Molta afluència i sobretot molt bon ambient. Sempre ens fa molta il·lusió poder formar part de les festes i contribuir el nostre granet de sorra alhora que fem aquest recapte», assegura. L’agrupació, destaca, oferia també un entrepà sense gluten. «Creiem que és important tenir aquestes opcions», afirma.
Enguany algunes comparses s’han estrenat a la plaça Verdaguer, com és el cas de la de l’AVV La Unió. «Ha estat una bogeria d’aquestes que no entens fins que no et toca viure-les, però ens hem sentit molt recolzats pels nostres companys més veterans», explica la Raquel Cosano. És només el segon any que l’agrupació participa en el Carnaval de la ciutat. «Ens anirà molt bé comptar amb aquest ajut extra. Els beneficis els destinarem sobretot a millorar la carrossa, que ho necessita», explica.