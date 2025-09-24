Art
La segona edició del NOW FEST combina referents internacionals de l’art digital i talent del territori
El festival se celebrarà els dies 26 i 27 de setembre al Refugi 1 del Moll de Costa de Port Tarragona
El NOW FEST ha presentat el programa complet de la seva segona edició, que se celebrarà els dies 26 i 27 de setembre al Refugi 1 del Moll de Costa de Port Tarragona. El festival, organitzat pel col·lectiu Jardí Digital, aposta per la trobada entre cultura i tecnologia i comptarà amb més d’una trentena d’activitats que van des de performances d’art digital i experiències immersives fins a conferències, concerts i DJ sessions.
El president de l’Autoritat Portuària, Santiago J. Castellà, ha subratllat que “durant un cap de setmana Tarragona es convertirà en l’epicentre de l’art digital i del debat tecnocultural” i ha destacat que el certamen consolida el Moll de Costa com a “Rambla de la Cultura”. Per la seva part, la directora del festival, Daviana Muñoz, ha remarcat que la programació “reuneix noms internacionals de primer nivell al costat del talent emergent del territori”.
Més de trenta propostes en cinc espais
El festival d'enguany creix en format i programació i ocuparà tot el Refugi 1, dividit en cinc zones: performances, conferències, jardí sonor, maker i realitat virtual. Entre les activitats més destacades hi ha la presentació del projecte Esperanza de l’enginyera tarragonina María Jesús Puerta, guanyadora del LunarRecycle Challenge de la NASA; la ponència de l’expert en IA Jon Hernández; la performance Second Self de Myriam Bleau i Nien Tzu Weng, premiada al festival MUTEK del Canadà; i l’actuació en directe de la pintora virtual Anna Zhilyaeva, amb experiències similars al Museu del Louvre.
També hi participaran figures com Manel de Aguas, artista cyborg que reflexionarà sobre el posthumanisme, o Enric F. Gel, que abordarà el paper de la filosofia davant la intel·ligència artificial. La clausura del festival comptarà amb el concert binaural d’Azul Celeste.
Patrimoni i innovació
Coincidint amb el 25è aniversari de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat, el festival impulsa la primera edició del concurs "Tarraco Reloaded", un repte maker en què més de 30 joves reinterpretaran el llegat romà amb impressió 3D. El jurat comptarà amb creadors digitals com Adrián Morales (@Anexo3D_oficial), així com experts en patrimoni i docents de les Escoles d’Art de la Diputació.
A més, el festival programarà activitats permanents com l’exposició de realitat augmentada Entre Zebres: Patrons Invisibles i una àmplia zona de realitat virtual amb propostes sobre Tàrraco romana, patrimoni modernista i experiències de realitat mixta.
Encara que el gruix d’activitats serà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, el NOW FEST continuarà a l’octubre amb propostes a espais com Casa Canals, l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona i l’Amfiteatre de la ciutat, on es projectarà el mapping El futur ja té memòria (24 i 25 d’octubre).
La programació completa es pot consultar al web eljardidigital.cat i les entrades estan disponibles a la plataforma Entradium.