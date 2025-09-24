Successos
Nou acte vandàlic a la botiga ‘Sabor a España’ de Tarragona
L'establiment ja ha patit en altres ocasions pintades similars. Aquest cop han arrencat la paraula «Sabor» i han fet pintades
La botiga Sabor a España de la Part Alta de Tarragona ha aparegut un cop més vandalitzada. Segons ha verificat Diari Més, algú ha retirat aquesta matinada de dimecres la paraula «Sabor» i s'ha dedicat a escriure amb esprai «Puta Espanya» a sobre del logo. Es dona el cas que l'acte vandàlic s'ha produït durant un dels dies més intensos de les festes de Santa Tecla, que aplega a moltes persones a la Part Alta de la ciutat.
No és el primer cop que l'establiment pateix algún desperfecte. L'any passat, el local que es troba al número 9 del carrer Major, va sofrir l'arrencada de les lletres de logo abans de ser inaugurada. L'acte va quedat enregistrat per les càmeres de seguretat, on es podia veure com un grup de 10 persones atacava el local. Aquest cop però els autors han fet pintades a la façana de la botiga i han arrencat la paraula «Sabor».
Tarragona
Redacció
Segons un dels treballadors de l'establiment del carrer Major, a primera hora del matí quan han obert la botiga s'han trobat amb els desperfectes. La direcció de l'empresa té previst netejar la pintada i tornar a instal·lar el logotip arrencat. L'empleat assegura que ells mai han estat increpats per ningú però que molts cops si que han sentit el crit de «Puta Espanya» per part de gent que passava per la porta de la botiga.
David Fortuny, responsable de l’empresa a Catalunya i Llevant, va assegurar a Diari Més després del primer acte vandàlic a la botiga de Tarragona que «intentem fer-li veure a la gent que som d’aquí, que li donem feina a gent d’aquí i que treballem amb producte d’aquí. El que volem és donar-li el millor servei a la gent». «Sabem que el nom de la botiga xoca bastant i sovint rebem comentaris, sobretot a Catalunya», confessava en aquella ocasió.
La marca Sabor a España ofereix productes tradicionals com fruit secs i turrons arreu d'Espanya. A Catalunya compten amb botigues a Tarragona, Cambrils, Sitges, Barcelona, Lloret de Mar i Girona.