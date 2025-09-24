Santa Tecla
Només tres colles de Tarragona aconsegueixen dur els pilars caminant fins al Balcó de l'Ajuntament
L'estructura dels Xiquets del Serrallo s'ha desfet a la zona de la Baixada de Misericòrdia, tal com va passar l'any passat
Centenars de persones han omplert la Part Alta per viure els tradicionals pilars caminants de les colles tarragonines per la diada de la Mercè. Després de les dues rondes de castells que han fet prèviament les quatre colles, han començat els pilars.
La primera de les colles en fer el pilar caminant ha estat els Xiquets de Tarragona que han aconseguit fer el recorregut del Pla de la Seu fins el balcó de l'Ajuntament de Tarragona amb 7 minuts i 31 segons. Des de 1970, la colla ha aconseguit arribar 37 vegades amb el pilar caminant, el vuité consecutiu. La colla ha dut el pilar a un ritme constant i sense fer cap canvi al baix.
Després ha estat el torn de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha assolit la fita amb 8 minuts i 38 segons. Els liles, per la seva banda, ho han aconseguit amb un pas més marcat. A l'alçada del carrer de la Nau han fet el canvi de baix on ha entrat l'Ismael Martínez. A l'entrada de la plaça de la Font han fet una aturada per fer canvi de mans i han enfilat la recta final. La colla també ha aconseguit la fita per vuité any consecutiu.
Els tercers en fer el pilar caminant han estat els Xiquets del Serrallo. Enguany tota l'estructura del pilar era nova excepte el baix. La nova formula no li ha servit als blaus per aconseguir arribar al Balcó de l'Ajuntament. El pilar ha viscut diversos moments delicats en els quals han hagut d'ajustar la posició. El primer cop han aconseguit refer-se però en el moment en que estaven a la Baixada de Misericòrdia a punt per girar s'ha acabat desfent, recordant l'episodi de l'any passat.
Per últim, la Colla de Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha arribat a la plaça de la Font amb èxit. El pilar ha arribat als peus del balcó amb 7 minuts 59 segons. Els verds han hagut de parar un cop per fer un canvi i reajustar posicions i han continuat el camí. Quan es trobaven a la meitat de la plaça de la Font han tornat a aturar l'estructura per fer un canvi de baix per encarar el tram final. Per tercer any consecutiu, la colla ha arribat el balcó. L'any passat la colla va arribar als peus del balcó però la enxaneta va caure quan estava pujant amb la faixa.