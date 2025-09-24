Patrimoni
Liciten la nova museografia del Fòrum de la Colònia, que tindrà audiovisuals, 3D i serà accessible
El cost és de 315.184,85 euros i les empreses poden presentar-se fins al 6 d’octubre
Mentre les obres al Fòrum de la Colònia continuen, l’Ajuntament de Tarragona ja ha licitat la nova museografia de l’espai. Aquesta presentarà novetats, amb recursos audiovisuals i 3D. El cost del projecte és de 315.184,85 euros, amb IVA, i les empreses o els equips interessats es poden presentar fins al 6 d’octubre.
El projecte executiu per la interpretació del Fòrum l’ha fet Ignasi Cristià. La iniciativa, anomenada Ínsules de coneixement, transformarà el jaciment arqueològic en un modern centre d’interpretació que permetrà als visitants submergir-se en la vida quotidiana de l’Imperi Romà. En aquest sentit, alguns dels continguts innovadors seran els cofres didàctics, dissenyats com a recurs pedagògic per a les famílies amb infants, que faran accessible el contingut històric a totes les edats.
Explorar escultures
Pel que fa a l’àmbit més tecnològic, s’incorporaran models tridimensionals realitzats mitjançant fotogrametria, que permetran als visitants explorar virtualment escultures, inscripcions i elements arquitectònics amb un nivell de detall elevat. Aquests models 3D inclouen peces conservades al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i materials digitalitzats per la Fundació Global Digital Heritage.
D’igual forma, l’audiovisual introductori destacarà la part humana de la història del jaciment, i narrarà la història i els seus personatges amb un llenguatge teatral i cinematogràfic, recolzat per recursos digitals. Això permetrà entendre la dimensió humana i arquitectònica de l’entorn arqueològic. Els elements d’interpretació exteriors ajudaran a descobrir la ubicació dels edificis privats i públics, proporcionant breus descripcions dels usos, i seran accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Això facilitarà la comprensió de la convivència entre diferents tipus d’edificacions.
Sobre nous paviments
La ubicació de la major part dels elements interpretatius s’ha planificat per situar-se sobre els nous paviments de la zona urbanitzada, evitant intervencions en àrees sensibles que puguin albergar restes arqueològiques. Aquest plantejament prioritza la preservació del patrimoni i minimitza qualsevol possible impacte sobre els vestigis històrics encara no descoberts.
Nous accessos
Amb tot, un cop finalitzin les obres quedarà com a resultat un gran parc urbà. En aquest sentit, es planteja fer exclusivament de vianants el tram del carrer Soler que passa per sota del pont i crear un nou accés al recinte al carrer Cardenal Cervantes. Aquesta via passarà a ser d’ús de vianants preferentment, tirant a terra la tanca massissa que hi ha actualment. A més, es crearà una gran passarel·la elevada que connectarà el centre de la ciutat amb el carrer Gasòmetre amb una gran zona d’ombra. Paralel·lament, les obres han revelat noves troballes d’objectes quotidians. La previsió de l’Ajuntament és que el monument pugui reobrir a principis de l’any vinent. Els treballs al Fòrum tenen un pressupost de 3,5 MEUR.