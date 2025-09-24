Diari Més

Castells

Les millors imatges de la diada castellera de Santa Tecla

La Jove de Tarragona va tornar a fer tres castells de gamma extra: va descarregar set anys després el 4de9fa, va recuperar el 2de9fm que no feia des de Sant Fèlix i va clavar el sisè Pde8fm de la temporada

Un instant de la diada castellera de Santa Tecla.

Gerard Marti Roig

