Mobilitat
L’EMT millora l’atenció a l’estació i augmenta les gestions un 60%
Durant la tornada a l’escola les recàrregues es disparen i enguany no s’han registrat incidències
Els darrers anys a Tarragona dues imatges a l’inici de setembre es repetien. Els infants i joves tornaven a l’escola i les cues a l’Estació d’Autobusos de la Plaça Imperial Tàrraco per comprar i recarregar abonaments no remetien. Enguany, però, aquesta segona estampa s’ha pogut frenar. L’Empresa Municipal de Transports ha introduït millores tècniques i de personal al Centre d’Atenció al Client (CAC) de la Imperial. Uns canvis que han augmentat les gestions els dies clau de setembre un 60%.
«El fet de gaudir de suport amb informadors i informadores al punt d’extracció de torn, que informen constantment de la tarifa més adient en cada cas. Comptar amb dues persones que reforcen l’atenció i venda d’abonaments, que han estat formades amb temps suficient per a resoldre qualsevol incidència i per tant formen part eficaç de l’equip d’atenció al client, ha beneficiat i col·laborat al bon funcionament de la campanya de setembre», explica Míriam, treballadora al CAC.
Així, del 8 al 12 de setembre es van fer 1.405 gestions més que l’any passat. Aquesta xifra comptabilitza les vendes i recàrregues, però s’han atès molts més usuaris per consultes varies tant d’EMT com d’usuaris que viatgen a altres destins de fora de Tarragona i acudeixen a l’Estació per informar-se, segons indiquen des de l’empresa pública.
Buscar solucions
«Aquestes millores no només beneficien a les persones usuàries, sinó que també reforça les condicions i l’organització de la feina del personal del Centre d’Atenció al Client, que és clau per oferir un servei de qualitat. Des de l’EMT seguirem treballant per incorporar solucions que facin més fàcil el dia a dia dels usuaris i que posin en valor la tasca del nostre equip humà», indica Sonia Orts, presidenta de l’EMT. La companyia pública fa mesos també va estrenar el pagament amb targeta als seus autobusos i els seus usuaris creixen cada any. «L’esforç realitzat des de gerència, administració, informàtica fins als companys i companyes vigilants a resultat que com a equip funcionem com a un únic engranatge. Per tant, la resposta que podem donar als usuaris i usuàries és molt més ràpida i acurada», conclou Míriam.