Societat
El cuiner Jordi Vilà, un dels ponents del Congrés del Romesco de Tarragona
El xef del restaurant Alkimia de Barcelona reinterpretarà aquest plat des d’una mirada contemporània l'1 d'octubre al Palau de Congressos
El reconegut cuiner Jordi Vilà del restaurant Alkimia de Barcelona (Premi Nacional de Gastronomia) serà un dels protagonistes destacats de la primera jornada del I Congrés d’Investigació Tècnicocultural del Romesco, que tindrà lloc l’1 i 2 d’octubre al Palau de Fires i Congressos de Tarragona.
Vilà participarà en la primera taula rodona del congrés El neoromesco: una visió de futur, moderada per Txaber Allué, on compartirà reflexió amb figures de primer nivell com Eduard Xatruch (Disfrutar, 3 estrelles Michelin), Arnau Bosch (Can Bosch, Cambrils, 1 estrella Michelin) i el crític gastronòmic Philippe Regol.
A més a més, oferirà una ponència i realitzarà una sessió de cuina en directe, on Vilà reinterpretarà el romesco des d’una mirada contemporània, mostrant com aquesta salsa tradicional pot evolucionar dins l’escenari de l’alta cuina sense perdre la seva essència.
Amb aquestes intervencions, Jordi Vilà no només demostrarà la seva destresa tècnica, sinó que contribuirà al debat col·lectiu sobre el futur del romesco, explorant la seva capacitat de ser alhora patrimoni cultural i eina creativa per a les cuines d’avantguarda.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, destaca que «aquesta doble presència de Vilà simbolitza perfectament l’objectiu de l’esdeveniment: posar en diàleg tradició i innovació per consolidar Tarragona com a capital mundial del romesco».
El I Congrés d’Investigació Tècnicocultural del Romesco aplegarà un total de 9 cuiners amb estrelles Michelin i la participació de fins a 50 ponents experts. Hi ha previstes 10 taules rodones i 6 showcookings.
Les inscripcions tenen un preu de 80 euros i donen accés a totes les activitats, tallers, taules rodones i àpats inclosos al programa dels dos dies de congrés. Els interessats poden inscriure's a www.romescotarragona.cat.