Santa Tecla
Santa Tecla celebra avui la Diada amb els actes més tradicionals
La cita castellera i la Professó del Braç de Santa Tecla protagonitzen la jornada festiva
Tarragona celebrarà avui la Diada de Santa Tecla amb una jornada carregada d’actes, que arrencaran a primera hora del matí i s’allargaran fins a la mitjanit. El dia gran de Festa Major començarà a les 7 h amb el tradicional Toc de matinades, que sortirà des de la plaça de la Font i recorrerà els diferents carrers de la ciutat. A les 8 h, la capella de Santa Tecla acollirà la primera missa i, des del campanar de la Catedral sonaran els primers tocs festius de la jornada.
A les 9.15 h, des de la plaça de la font, arrencarà l’Anada a Ofici amb el Seguici Popular i la salutació a la Senyera pels trompeters municipals a la confluència dels carrers dels Cavallers i de la Nau, als Quatre Cantons i a la plaça de les Cols. Tot seguit, al pla de la Seu, tindrà lloc l’entrada de la senyera a la ciutat amb la ballada conjunta de tots els elements festius i els pilars de les colles castelleres, alhora que esclaten les salves pirotècniques d’homenatge.
A les 10 h se celebrarà la missa pontifical presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles. En acabar, la relíquia serà traslladada des de l’altar major fins a la capella de Santa Tecla. Tot seguit, a partir de les 10.45 h, el Seguici desfilarà fins a la plaça de la Font, on tindrà lloc la tanda de lluïment. A les 11.30 h la plaça de la Pagesia acollirà la primera representació del dia del Ball de Dames i Vells, que es repetirà a les 19.30 h al mateix espai i a les 18.30 h i les 20.30 h a la plaça dels Natzarens.
Una de les cites més destacades d’avui és la Diada castellera de Santa Tecla a la plaça de la Font, que s’encetarà a les 12.45 h amb l’Entrada a plaça de les colles. A partir de les 13 h, aquestes intervindran per torn rotatiu durant les tres rondes, tancant l’exhibició amb els tradicionals pilars i pilar al balcó, al qual ascendeix l’enxaneta.
La tarda arrencarà a les 18.15 h amb l’Anada a la Professó del Seguici Popular des de la plaça de la Font. La Professó del Braç de Santa Tecla començarà a les 19 h, i arribarà a la catedral a les 21 h. Allà, el Seguici executarà la ballada conjunta i els castellers alçaran pilars en honor a la relíquia, que serà tancada de nou a la seva capella. Tot seguit, des del pla de la Seu, la professó baixarà pel carrer Major fins a arribar a la plaça de la Font, on es farà la darrera tanda de lluïment. Entre les danses i els entremesos es podrà veure, per única vegada, la figura bastonera de la Mort del Dimoni.
Finalment, a les 22 h la plaça del Pallol acollirà els darrers parlaments del ball d’en Serrallonga, i a les 23 h, des de la punta del Miracle, el castell de focs de Santa Tecla serà disparat per la Pirotècnia Valenciana, de Llanera de Ranes, la Costera.