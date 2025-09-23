Diari Més

Santa Tecla celebra avui la Diada amb els actes més tradicionals

La cita castellera i la Professó del Braç de Santa Tecla protagonitzen la jornada festiva

Imatge de l’entrada del Braç de Santa Tecla de l’any passat.

Imatge de l’entrada del Braç de Santa Tecla de l’any passat.Gerard Martí

Tarragona celebrarà avui la Diada de Santa Tecla amb una jornada carregada d’actes, que arrencaran a primera hora del matí i s’allargaran fins a la mitjanit. El dia gran de Festa Major començarà a les 7 h amb el tradicional Toc de matinades, que sortirà des de la plaça de la Font i recorrerà els diferents carrers de la ciutat. A les 8 h, la capella de Santa Tecla acollirà la primera missa i, des del campanar de la Catedral sonaran els primers tocs festius de la jornada.

A les 9.15 h, des de la plaça de la font, arrencarà l’Anada a Ofici amb el Seguici Popular i la salutació a la Senyera pels trompeters municipals a la confluència dels carrers dels Cavallers i de la Nau, als Quatre Cantons i a la plaça de les Cols. Tot seguit, al pla de la Seu, tindrà lloc l’entrada de la senyera a la ciutat amb la ballada conjunta de tots els elements festius i els pilars de les colles castelleres, alhora que esclaten les salves pirotècniques d’homenatge.

A les 10 h se celebrarà la missa pontifical presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles. En acabar, la relíquia serà traslladada des de l’altar major fins a la capella de Santa Tecla. Tot seguit, a partir de les 10.45 h, el Seguici desfilarà fins a la plaça de la Font, on tindrà lloc la tanda de lluïment. A les 11.30 h la plaça de la Pagesia acollirà la primera representació del dia del Ball de Dames i Vells, que es repetirà a les 19.30 h al mateix espai i a les 18.30 h i les 20.30 h a la plaça dels Natzarens.

Una de les cites més destacades d’avui és la Diada castellera de Santa Tecla a la plaça de la Font, que s’encetarà a les 12.45 h amb l’Entrada a plaça de les colles. A partir de les 13 h, aquestes intervindran per torn rotatiu durant les tres rondes, tancant l’exhibició amb els tradicionals pilars i pilar al balcó, al qual ascendeix l’enxaneta.

La tarda arrencarà a les 18.15 h amb l’Anada a la Professó del Seguici Popular des de la plaça de la Font. La Professó del Braç de Santa Tecla començarà a les 19 h, i arribarà a la catedral a les 21 h. Allà, el Seguici executarà la ballada conjunta i els castellers alçaran pilars en honor a la relíquia, que serà tancada de nou a la seva capella. Tot seguit, des del pla de la Seu, la professó baixarà pel carrer Major fins a arribar a la plaça de la Font, on es farà la darrera tanda de lluïment. Entre les danses i els entremesos es podrà veure, per única vegada, la figura bastonera de la Mort del Dimoni.

Finalment, a les 22 h la plaça del Pallol acollirà els darrers parlaments del ball d’en Serrallonga, i a les 23 h, des de la punta del Miracle, el castell de focs de Santa Tecla serà disparat per la Pirotècnia Valenciana, de Llanera de Ranes, la Costera.

